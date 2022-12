📺Programmi Tv Stasera mercoledì 21 dicembre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Arnoldo Mondadori La storia di Arnoldo Mondadori (Michele Placido, 76), dall’infanzia segnata dalla povertà agli esordi come ragazzo di bottega in una tipografia di Ostiglia (Mantova). Poi, l’incontro con la moglie Andreina e il grande successo come editore, ma anche il rapporto conflittuale col primogenito Alberto.

Stasera su Rai Due alle 21.20 Mi casa es tu casa Come le due precedenti edizioni condotte da Raffaella Carrà e intitolate «A raccontare comincia tu», anche la nuova presentata da Cristiano Malgioglio (77) può contare sul contributo delle Teche Rai, che forniscono i filmati di repertorio scelti per accompagnare la conversazione con l’ospite di turno.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 Chi l’ha visto? Ultimo appuntamento del 2022 con Federica Sciarelli (64), che oggi torna a occuparsi del caso di Liliana Resinovich. Per contattare la redazione attraverso i social, oltre alla pagina Facebook, c’è il profilo Twitter @chilavistorai3. È sempre attivo, anche l’indirizzo di posta 8262@rai.it.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente Prima serata Contrariamente a quello che era stato annunciato in precedenza, l’approfondimento giornalistico del mercoledì sera va regolarmente in onda anche questa settimana e la prossima: alla conduzione, però, i telespettatori troveranno Alessandra Viero (41) e non Veronica Gentili, che tornerà in video il 4 gennaio.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Il primo Natale In un paesino siciliano vivono il ladruncolo Salvo (Salvo Ficarra, 51) e il sacerdote don Valentino (Valentino Picone, 51). Un giorno, chissà come, i due si ritrovano in Palestina subito prima della nascita di Gesù. Dovranno fare in modo che tutto vada bene e la tradizione venga rispettata…

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Wolverine – L’immortale Logan (Hugh Jackman, 54), che si è ritirato sulle montagne dello Yukon, viene raggiunto dalla mutante Yukio. La ragazza lo convince a recarsi in Giappone per dare l’addio a Yashida, al quale lui aveva salvato la vita durante la Seconda guerra mondiale. Lì, nei panni di Wolverine, affronterà nuovi nemici.

Stasera su La 7 alle 21.15 ATLANTIDE Andrea Purgatori condivide anche stasera la sua curiosità e la grande passione per gli eventi del passato con i telespettatori. Come sua abitudine l’indagine si basa su materiali d’archivio e testimonianze di grandi esperti.

Stasera su TV 8 alle 21.30 UN NATALE PER DUE (Italia 2011) con Alessandro Gassmann, Enrico Brignano Il cinico Claudio viene assunto da un’azienda catanese con il compito di tagliare il personale. All’inizio pensa di licenziare il goffo Danilo, ma quando si conoscono meglio…

Stasera su Nove alle 21.25 CASH OR TRASH – XMAS EDITION Primo di due speciali del programma, tra luci di Natale e ghirlande. Padrone di casa, Paolo Conticini che ospita quattro venditori speciali: Asia Argento e Gabriele Corsi, Totò Schillaci e Francesco Panella.

Stasera su TV 8 alle 21.05 KNOCKOUT – RESA DEI CONTI (Usa/Irl. ‘11) di Steven Soderbergh con Gina Carano Mallory Kane, affascinante agente dei servizi segreti, viene inviata in missione a Dublino. Quando l’operazione fallisce, la donna si rende conto di essere stata ingannata.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 IL REGNO DEL FUOCO (Usa ‘02) con Christian Bale, Matthew McConaughey L’adolescente Quinn risveglia un enorme drago dal suo sonno secolare: di lì a vent’anni, la Terra si ritrova controllata dai mostri. Toccherà proprio a lui organizzare la resistenza…

Stasera su Iris alle 21.00 E.T. L’EXTRATERRESTRE (Usa 1982) di Steven Spielberg con Henry Thomas Un piccolo extraterrestre, abbandonato dai compagni sulla Terra, viene adottato da tre fratelli, che lo nascondono in casa e cercano di aiutarlo a tornare sul suo pianeta.

Stasera su Rai Movie alle 21.10 MISTERO A CROOKED HOUSE (G.B. 2017) di Gilles Paquet- Brenner con Max Irons Charles Hayward, giovane investigatore privato, viene incaricato da Sophia, una vecchia fiamma, di indagare sulla morte del nonno Aristides Leonides. Sembra si tratti di un infarto, ma…

Stasera su Italia 2 alle 21.25 ONE PIECE (17ª st., ep. 16) «Scontro violento! Il gigante contro Lucy» Nami, Momonosuke, Chopper e Brook scoprono che quello che si verifica sulla Sunny è opera di Jora, una sottoposta di Do Flamingo, che vuole rapire il figlio di Kin’emon. Seguono 2 ep.

Stasera su La 5 alle 21.10 DUE SETTIMANE PER INNAMORARSI (Usa ‘02) con Hugh Grant, Sandra Bullock Lucy Kelson, grintosa avvocatessa ambientalista, si ritrova a lavorare per George Wade, frivolo immobiliarista newyorkese. La convivenza tra loro sarà piuttosto difficile…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 GALLO CEDRONE (It. 1998) di e con Carlo Verdone Armando, volontario della Croce Rossa in Arabia, viene rapito da alcuni estremisti islamici. Dalle testimonianze di amici e parenti emerge il ritratto della vita dell’uomo e della sua relazione con la cognata.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 ART NIGHT In Tina Modotti (1896-1942) la passione per la fotografia era pari all’impegno politico. Girò il Messico per fotografare le condizioni di vita dei contadini, la miseria del Paese e la fine delle speranze accese dalla rivoluzione zapatista.

Stasera su Rai Premium alle 21.20 LA SPOSA con Serena Rossi Calabria, Anni 60. Per pagare i debiti, i Saggese mandano la figlia Maria al Nord dove dovrà sposare Italo, nipote del rude agricoltore vicentino Vittorio Bassi. Ma lei ama Antonio, emigrato in Belgio in cerca di lavoro.

Stasera su Real Time alle 21.20 TI SPEDISCO IN CONVENTO Cinque ragazze (Emy, Sofia, Stefania, Valentina e Wendy), amanti delle feste e dipendenti dai social, devono trascorrere quattro settimane in un convento. Lì vengono accolte da Suor Daniela. Come andrà la convivenza?

Stasera su Giallo alle 21.10 L’ISPETTORE BARNABY (11ª st., ep. 6) «Giorni di malgoverno » con John Nettles Durante le feste di Natale, Barnaby si ritrova a indagare su una misteriosa esplosione che ha causato tante vittime. Poco a poco, l’ispettore scopre una scottante e inaspettata verità .

Stasera su Top Crime alle 21.10 FBI: MOST WANTED (2ª st., ep. 3) «Sensi di colpa» con Julian McMahon Dopo aver assistito all’omicidio del marito, una donna viene rapita. LaCroix sospetta che potrebbe esserci una connessione con un’indagine passata. A seguire ep. 4.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 È STATO TUTTO BELLO – STORIA DI PAOLINO E PABLITO (It. ‘22) di Walter Veltroni Attraverso filmati e interviste, ripercorriamo la vita calcistica di Paolo Rossi. Nel 1970 entra nella squadra giovanile della Juventus; nel 1982 i gol decisivi per il trionfo dell’Italia.

Stasera su Sky Cinema Due alle 21.15 BEN IS BACK (Usa 2018) di Peter Hedges con Julia Roberts, Lucas Hedges È Natale e Holly accoglie a braccia aperte il figlio Ben, uscito per le feste dal centro di recupero per tossicodipendenti. Ma la donna si rende conto che qualcosa non va…

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 POKÉMON: DETECTIVE PIKACHU (Giappone/Usa 2019) di Rob Letterman ll detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio Tim a scoprire cosa sia successo. Ad aiutarlo nelle indagini arriva l’esilarante Detective Pikachu.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 ATTACCO AL POTERE (Usa 2013) di Antoine Fuqua con Gerard Butler, Aaron Eckhart Un gruppo di estremisti attacca la Casa Bianca, prendendo in ostaggio il presidente e il suo staff. L’ex agente dei servizi segreti Mike Banning è l’unico che può salvare la Nazione…

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 21.00 THE CALL (Usa 2013) di Brad Anderson con Halle Berry, Abigail Breslin, Michael Eklund Jordan, un’operatrice del pronto intervento, è in crisi perché non è riuscita a salvare una ragazza che era stata rapita. Dopo sei mesi, un’altra giovane chiede aiuto…

Stasera su Sky Uno alle 21.15 CELEBRITY MENÙ – BUONE FESTE In una baita, Giorgio Mastrota e Marisa Passera si sfidano ai fornelli preparando il pranzo di Natale. Giudici per l’occasione: Elenoire Casalegno, Francesco Facchinetti e Tracy Eboigbodin, vincitrice di MasterChef Italia.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 HIS DARK MATERIALS-QUESTE OSCURE MATERIE (3ª st., ep. 1) «The Enchanted Sleeper » con Amir Wilson Will cerca Lyra attraverso i mondi. La signora Coulter mette alla prova un nuovo alleato. Asriel recluta uomini per la sua guerra contro l’Autorità . Segue ep. 2.

Stasera su Sky Serie alle 21.15 MONARCH – LA MUSICA È UN AFFARE DI FAMIGLIA (1ª st., ep. 9) con Anna Friel Nicky, Gigi e Luke discutono su cosa dovrebbero fare con Catt; Jamie spinge Albie a ultimare il suo album; Ana è scioccata quando Catt confessa un segreto. A seguire ep. 10.

Stasera su Sky Investogation alle 21.15 BULL (6ª st., ep. 11) «Questioni di famiglia» con Michael Weatherly, Geneva Carr Dopo il suo allontanamento dall’azienda, Bull affronta in tribunale Marissa e il suo nuovo capo. Intanto, Taylor è alle prese con la battaglia per la custodia. Segue ep. 12.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 È STATO TUTTO BELLO – STORIA DI PAOLINO E PABLITO (It. ‘22) di Walter Veltroni La storia di Paolo Rossi raccontata attraverso filmati e interviste. Tra le testimonianze, quelle del fratello Rossano, della moglie Federica e dei figli, degli amici Cabrini e Tardelli.

Programmi TV su Rai 1

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.05 OGGI È UN ALTRO GIORNO

16.05 IL PARADISO DELLE SIGNORE

16.55 TG1 TELEGIORNALE

17.05 LA VITA IN DIRETTA

18.45 L’EREDITÀ

20.00 TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO

21.25 ARNOLDO MONDADORI – I LIBRI PER CAMBIARE IL MONDOÂ

23.15 PORTA A PORTA

1.00 VIVA RAI2! …E UN PO’ ANCHE RAI1

Programmi TV su Rai 2

13.00 TG2 GIORNO/13.30 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33

14.00 ORE 14

15.25 BELLAMA’

17.00 NEI TUOI PANNI

18.00 TG PARLAMENTO/18.15 TG2 TELEGIORNALE

18.20 PRESENTAZIONE TOUR DE FRANCE

19.05 FBI

19.50 DRUSILLA E L’ALMANACCO DEL GIORNO DOPO

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 MI CASA ES TU CASA

23.15 BAR STELLA

Programmi TV su Rai Tre

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 LEONARDO/15.05 PIAZZA AFFARI

15.15 TG3 L.I.S./15.20 RAI PARLAMENTO

15.25 ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO

16.10 ASPETTANDO GEO

17.00 GEO

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB

20.15 NUOVI EROI

20.40 IL CAVALLO E LA TORRE

20.50 UN POSTO AL SOLE

21.25 CHI L’HA VISTO?

23.55 TG3 LINEA NOTTE TELEGIORNALE

Programmi TV su Rete 4

13.00 LA SIGNORA DEL WEST

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM

15.30 TG4 DIARIO DEL GIORNO

16.40 E IO MI GIOCO LA BAMBINA

19.00 TG4 TELEGIORNALE

19.50 TEMPESTA D’AMORE

20.30 STASERA ITALIA

21.20 CONTROCORRENTE PRIMA SERATA

0.30 DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

Programmi TV su Canale 5

13.40 BEAUTIFUL

14.10 TERRA AMARA

14.45 UOMINI E DONNE

16.10 AMICI

16.40 GRANDE FRATELLO VIP

16.50 UN ALTRO DOMANI

17.45 LE ALI DELLA VITA

18.45 CADUTA LIBERA

20.00 TG5 TELEGIORNALE

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21.20 IL PRIMO NATALE

23.25 TG5 TELEGIORNALE

24.00 UNA FAMIGLIA PERFETTA

Programmi TV su Italia 1

13.00 GRANDE FRATELLO VIP

13.20 SPORT MEDIASET

14.05 I SIMPSON

15.35 NCIS: LOS ANGELES

17.25 THE MENTALIST

18.15 TIPI DA CROCIERA

18.20 STUDIO APERTO LIVE/STUDIO APERTO

19.00 STUDIO APERTO MAG

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE

20.25 NCIS

21.20 WOLVERINE – L’IMMORTALE

23.50 KICK-ASS 2Â

Programmi TV su La 7

11.00 L’ARIA CHE TIRA

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ – TUTTO QUANTO FA POLITICA

16.40 TAGA FOCUS

17.00 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN

18.50 LINGO – PAROLE IN GIOCO

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO

21.15 ATLANTIDE – STORIE DI UOMINI E DI MONDI Doc.

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE

1.10 OTTO E MEZZO

Programmi TV su TV 8

14.00 COME TI ORGANIZZO IL NATALEÂ

15.45 NOVE CUCCIOLI SOTTO L’ALBERO

17.30 UNA BABYSITTER PER NATALE

19.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI

20.30 100% ITALIA Game Show

21.30 UN NATALE PER DUE

23.30 A SPASSO CON BOB

Programmi TV su Nove

10.20 CRIMINI SEPOLTI Doc.

11.20 DELITTI IN COPERTINA

12.20 LA TENTATRICE DELL’ALASKA

13.20 FAMIGLIE DA INCUBO Doc.

15.20 DELITTI SOTTO L’ALBERO

17.15 SULLE ORME DELL’ASSASSINO

19.15 CASH OR TRASH РCHI OFFRE DI PI̪?

20.20 DON’T FORGET THE LYRICS – STAI SUL PEZZO

21.25 CASH OR TRASH – XMAS EDITION

22.55 LARA CROFT – TOMB RAIDER

0.55 HIGHWAY SECURITY SPAGNA

Programmi TV su Mediaset 20

11.30 ARROW

12.20 CHICAGO FIRE

14.05 LETHAL WEAPON

15.40 DR. HOUSE

17.30 ARROW

18.25 CHICAGO FIRE

20.15 THE BIG BANG THEORY

21.05 KNOCKOUT – RESA DEI CONTI

23.15 THE CORRUPTOR – INDAGINE A CHINATOWN

Programmi TV su Rai 4

11.30 CSI: VEGAS

12.15 SENZA TRACCIA

14.30 DAUGHTER OF THE WOLF

16.00 JUST FOR LAUGHS

16.10 STREGHE

17.40 DELITTI IN PARADISO

19.45 RESIDENT ALIEN

21.20 IL REGNO DEL FUOCO

23.10 HANSEL & GRETEL – CACCIATORI DI STREGHE