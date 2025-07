Scontro tra barche sul lago di Como: la turista Julina De Lannoy muore dopo essere finita contro l’elica

Un drammatico incidente si è verificato oggi, sabato 12 luglio 2025, nelle acque del lago di Como, causando la morte di una turista di 33 anni. La vittima, identificata come Julina De Lannoy, era originaria di Aruba, isola caraibica parte del Regno dei Paesi Bassi. La donna si trovava su una barca a noleggio insieme a cinque amiche quando, intorno alle 15:50, il natante è entrato in collisione con un’altra imbarcazione nel primo bacino del lago.





Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto avrebbe causato la caduta in acqua della donna, che purtroppo è finita contro l’elica della stessa barca. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi: la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto un mezzo nautico della Croce Rossa di Lecco, due ambulanze di soccorso avanzato, un’ambulanza base e un elicottero.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, le condizioni di Julina De Lannoy sono apparse da subito molto gravi. La donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Sant’Anna di Como, dove è deceduta poco dopo a causa delle lesioni riportate. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Questura, la Guardia di Finanza, la Guardia Costiera, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Durante l’incidente è rimasto ferito anche un uomo di 44 anni, che si trovava a bordo dell’altra imbarcazione coinvolta. Anche lui è stato soccorso e sottoposto alle cure mediche necessarie. Le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze dei presenti per chiarire con precisione quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.

L’episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle acque del lago, dove ogni anno si registrano numerosi incidenti legati alla navigazione. Gli investigatori stanno valutando se le imbarcazioni coinvolte rispettassero le normative vigenti e se ci siano stati errori umani o meccanici che hanno contribuito alla tragedia. Le testimonianze dei presenti e i rilievi tecnici saranno fondamentali per stabilire le cause dell’incidente.

La notizia della morte di Julina De Lannoy ha scosso profondamente le persone presenti sul posto e i suoi conoscenti. Originaria di Aruba, la donna era in vacanza in Italia insieme alle amiche per visitare alcune delle località più suggestive del Paese. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nei suoi amici.

Il lago di Como, tra i più celebri e frequentati d’Italia, è spesso teatro di incidenti nautici che mettono in evidenza la necessità di maggiore attenzione e controlli. Gli esperti sottolineano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di adottare comportamenti responsabili durante la navigazione per prevenire situazioni drammatiche come quella avvenuta oggi.

Le autorità locali stanno lavorando per garantire che episodi simili non si ripetano in futuro. La presenza delle forze dell’ordine sul lago è stata intensificata negli ultimi anni, ma eventi come questo dimostrano che c’è ancora molto da fare per tutelare la sicurezza di turisti e residenti.