A 102 anni rinnova la patente: la prima la prese quando in Italia c’era ancora il Re

Mario Bonetti ha 102 anni e ha ancora una patente di guida valida. Quanti chilometri ha percorso? Il numero potrebbe facilmente superare i 3,5 milioni, considerando che ha preso la patente prima che l’Italia diventasse una Repubblica e che l’ha rinnovata nel 2012.

Recentemente Mario, che ha spento le 102 candeline il 6 maggio scorso, ha espresso l’intenzione di rinnovare nuovamente la patente. D’altra parte, la salute lo assist, è ancora perfettamente lucido e – dal suo punto di vista – non c’è motivo di tenere parcheggiata la sua Fiat Panda. Al contrario, ci sono ancora molti chilometri da percorrere sulle strade di Viareggio, dove vive e dove è ben noto per essere fratello dell’artista Uberto e cognato di Giovanni “Menghino”, un carrista del Carnevale che non sarà mai dimenticato.

“Zio è una forza della natura – ha raccontato a La Nazione la nipote Adriana, figlia di Uberto – . Non sente la fatica, gode di una buona vista, è curioso, intelligente e ci sente anche bene”. Si è presentato alla visita annuale per il rinnovo della patente senza timori, e il timbro è stata una semplice formalità. “L’esaminatore – prosegue la nipote – gli ha solo consigliato di fare sempre e comunque la massima attenzione, ma con zio ha sfondato una porta aperta perché è molto prudente”. Con la sua Panda Mario, ex geometra, percorre ogni giorno un percorso che conosce alla perfezione. Da casa agli hangar del carnevale e ritorno. “Poi – spiega sempre Adriana – fa i suoi giretti, in un raggio molto ristretto. Non si allontana, ha la lucidità per frenare anche la sua voglia di indipendenza”.