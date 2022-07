A Santa Severa morto un bambino di 2 anni e mezzo: è annegato in mare davanti allo stabilimento

Un bambino di due anni e mezzo è morto oggi pomeriggio, martedì 5 luglio, mentre faceva il bagno davanti allo stabilimento “NewOasis”.

Un bambino di due anni e mezzo è morto oggi, martedì 5 luglio, a causa di una nuotata davanti al resort “New Oasis” sul lungomare di Pyrgi. Non è stato possibile fare nulla per salvarlo, nonostante i tentativi dei soccorritori del 118. Sul caso indagano i Carabinieri di Santa Severa.

Secondo le prime informazioni, il piccolo era con la famiglia quando un elicottero del 118 è atterrato sulla spiaggia per salvargli la vita. Cosa sia successo, però, è ancora da stabilire. Secondo quanto riportato, il piccolo è entrato in acqua da solo ed è stato recuperato privo di sensi dai soccorritori. Sembra che la morte sia avvenuta per annegamento. La squadra di soccorso è stata allertata alle 14.30.