Una promessa… mantenuta in modo inaspettato





Una donna molto malata, distesa sul suo letto di sofferenza, disse al marito:

«Amore, se dovessi morire… quanto tempo passerà prima che tu sposi un’altra donna?»





L’uomo rispose dolcemente:

«Aspetterò finché la tua tomba non sarà completamente asciutta, amore mio.»

Lei lo guardò negli occhi e chiese:

«Me lo prometti davvero…?»

«Certo, tesoro», rispose lui. «Te lo prometto.»

Dopo la sua morte, il marito iniziò a visitare la tomba ogni giorno.

Passò un anno intero.

Eppure la tomba era sempre bagnata. Non si asciugava mai.

Un giorno, andando al cimitero nel tardo pomeriggio, l’uomo trovò lì il fratello della moglie.

«Jason, cosa ci fai qui?» gli chiese.

Jason rispose con calma:

«Sto esaudendo l’ultimo desiderio della mia unica sorella.

Mi ha chiesto di venire qui ogni giorno… per bagnare la sua tomba.»

Domande pericolose prima di dormire 😄

Un marito e una moglie sono sdraiati a letto, in silenzio, ognuno con un libro in mano.

All’improvviso, la moglie chiude il suo libro, guarda il marito e pone una domanda delicata.

Moglie: «Cosa faresti se io morissi? Ti risposeresti?»

Marito: «Cosa?! No, assolutamente no!»

Moglie: «Perché no? Non ti piace essere sposato?»

Marito: «Certo che sì.»

Moglie: «E allora perché non ti risposeresti?»

Marito: «Va bene, va bene… sì, mi risposerei.»

Moglie: «Davvero?» (con aria ferita)

Marito: (sospiro udibile)

Moglie: «Vivresti nella nostra casa?»

Marito: «Certo, è una bella casa.»

Moglie: «Dormiresti con lei nel nostro letto?»

Marito: «E dove altro dovrei dormire?»

Moglie: «Le faresti guidare la mia macchina?»

Marito: «Probabilmente sì, è quasi nuova.»

Moglie: «Sostituiresti le mie foto con le sue?»

Marito: «Sembrerebbe la cosa giusta da fare.»

Moglie: «Le daresti i miei gioielli?»

Marito: «No, credo che ne vorrebbe di suoi.»

Moglie: «La porteresti a giocare a golf?»

Marito: «Certo, giocare insieme è sempre divertente.»

Moglie: «Userebbe le mie mazze?»

Marito: «Ma no… è mancina.»

Moglie: — silenzio assoluto —

Marito: «M*rda.»



