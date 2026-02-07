Furto sospetto ai danni di Marco Travaglio: ladro entra nel camerino durante lo spettacolo, sparisce tutto tranne il portafoglio





Un episodio inquietante ha interrotto la serata di spettacolo di Marco Travaglio al teatro D’Annunzio di Latina giovedì 5 febbraio. Mentre il noto giornalista era sul palco impegnato con la rappresentazione di “Cornuti e contenti”, un ladro ha approfittato della situazione per entrare nel suo camerino e rubare alcuni dispositivi elettronici. Questo furto, avvenuto in un contesto affollato e sotto gli occhi di molti, ha suscitato preoccupazione e incredulità.





Il furto è stato scoperto solo al termine dello spettacolo, quando Travaglio è tornato nel suo camerino. In quel momento, ha notato l’assenza di due computer portatili e di un tablet. Secondo quanto riportato nella denuncia, tra gli oggetti rubati c’erano il computer personale del giornalista e quello utilizzato dalla segreteria. È interessante notare che il portafoglio di Travaglio non è stato toccato, il che suggerisce che si tratti di un’azione mirata e non di un furto casuale.

Dopo la denuncia presentata presso la Questura, sono stati effettuati i primi accertamenti. Gli investigatori hanno riscontrato che non c’erano segni di effrazione sulla porta del camerino. Infatti, la porta non era chiusa a chiave, ma l’area non era accessibile liberamente. Durante lo spettacolo, l’ingresso ai camerini era consentito solo attraverso un passaggio situato vicino al palco e alla platea, che normalmente è sorvegliato dal personale del teatro.

Questa circostanza rende il furto particolarmente singolare. L’idea che qualcuno sia riuscito a muoversi indisturbato in un’area controllata indica una pianificazione accurata dell’azione, oppure una conoscenza dettagliata degli spazi interni del teatro. Gli investigatori, almeno in una fase iniziale delle indagini, hanno escluso la possibilità di accessi secondari o ingressi dal retro dell’edificio. Il cancello del cortile interno su via Oreste Leonardi era infatti chiuso e protetto da sbarre, il che complica ulteriormente la questione.

Le forze dell’ordine stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per cercare di identificare il ladro e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Si cerca di capire come sia stato possibile entrare in un’area così controllata senza destare sospetti. La professionalità e l’attenzione del personale del teatro sono state messe alla prova da questo evento, e le misure di sicurezza potrebbero essere rivalutate per prevenire futuri incidenti simili.

Il furto non solo ha colpito Travaglio personalmente, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza degli artisti e dei loro beni durante eventi pubblici. La comunità e i fan del giornalista sono rimasti scioccati dall’accaduto, e molti si chiedono come sia potuto avvenire un simile episodio in un contesto così affollato e sotto la sorveglianza di personale dedicato.



