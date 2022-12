Alba Parietti è andata a convivere col compagno

Alba Parietti ha deciso di vivere la sua nuova relazione con Fabio Adami, con il quale pare sia andata subito a convivere.

Non ci sono limitazioni per Alba Parietti nella sua nuova relazione con Fabio Adami, secondo quanto postato sui social media. La star televisiva ha pubblicamente incoraggiato altri utenti a contattarla per la convivenza con Adami.

Alba Parietti convive col compagno Fabio

Che bel messaggio ha scritto Alba Parietti a proposito della sua recente relazione: “Sei la cosa più bella del mondo, vivere con te è l’esperienza più incantevole del mondo. Aspetto con piacere il tuo lavoro, perché so che mi renderai felice se ci penso. Riderò con te, discuterò con te di mille cose e progetterò una vita intera con te, mio amico, mio confidente, mio alleato, mio confidente e mio compagno. Voglio stare con te per sempre, stare al tuo fianco ed essere il tuo uomo, il mio complice e protettore. Il mio migliore amico, il mio confidente e il mio alleato”. Su Instagram, le parole “Sei l’uomo che voglio con me per il resto della mia vita, per starmi accanto e proteggermi”.

Scegliete con me cosa indossare, cosa mangiare, quali film vedere e cosa mangiare. Assicuratevi di parlarmi dei vostri veri amori, in modo che io possa amarli come amo voi, il vostro lavoro, me, la mia vita passata, e permettervi di entrare nella vita e conoscere tutte le mie persone preferite e le vostre. Com’è bello non avere più paura di nulla, com’è bello non avere più paura di nulla, com’è bello essere sicuri e non doversi preoccupare di nulla, com’è piacevole essere liberi da tutto e potersi rilassare e godere di ciò che la vita offre, com’è bello essere liberi dalle preoccupazioni, quanto è piacevole non preoccuparsi di nulla, quanto è piacevole starsene in giro con gli amici senza preoccuparsi di nulla, quanto è piacevole stare in ozio e aspettare il tuo ritorno o il mio ritorno a casa e quell’attesa e quell’impazienza, compagni divertiti di un mondo che ci ama o non ci ama affatto, nessuna preoccupazione, nessuna incertezza. L’amore è incredibilmente semplice. È lineare, così semplice da essere un puro dono. Tu sei”.

Anche in un altro post, la Parietti ha scritto: “2 mesi che sono valsi come 2 anni. Ogni istante indimenticabile #intensita’ #amore #felicita’ Uno sguardo e non ci siamo più lasciati #fabioandme 23 marzo”, dichiarazioni che completano la foto delle loro mani unite in un momento di quotidianità.