Alberto Matano e Riccardo Mannino, le foto della luna di miele cunsumata a Pantelleria

Gli sposi Alberto Matano e Riccardo Mannino si stanno godendo una spensierata luna di miele nell’ambiente incontaminato della Sicilia. Alberto Matano e Riccardo Mannino si stanno godendo la loro luna di miele nella splendida cornice di Pantelleria dopo il matrimonio. Il settimanale Chi ha fotografato la coppia mentre prende il sole e gioca in acqua dopo 15 anni di amore. Sono più uniti che mai.

La luna di miele di Alberto Matano e Riccardo Mannino viene descritta come fatta di bagni, gite in barca e selfie. Il conduttore televisivo e l’avvocato-consigliere hanno appena lasciato il loro lavoro per immergersi nel pittoresco ambiente di Pantelleria. Secondo Chi, sono ospitati da un amico:

“Alberto e Riccardo, in luna di miele a Pantelleria, ospiti del resort di un amico. Una settimana di totale relax, con qualche sortita in barca (presa a noleggio). Entrambi molto attenti alla forma fisica, si sono comunque concessi qualche trasgressione con la cucina siciliana”.

Le immagini pubblicate dalla rivista Chi ritraggono Alberto Matano e Riccardo Mannino mentre si godono l’ambiente incontaminato di Pantelleria. Subito dopo aver fatto il bagno nell’acqua limpida, i due si abbronzano sotto il sole cocente. Poi, esplorano insieme la costa su una barca a noleggio. A terra, ancora una volta, appaiono allegri e rilassati mentre scattano foto. Secondo R101, il giornalista ha documentato di aver avviato il loro legame e da allora non si sono più separati: