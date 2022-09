Alessandra Amoroso: chi è il fidanzato o compagno misterioso

La cantante Alessandra Amoroso ha trovato un nuovo fidanzato dopo la lunga relazione con il produttore Stefano Settepani? Le voci secondo che i due non stanno più insieme, ma nessuna delle due parti ha commentato lo stato della loro relazione. Non appena una o entrambe le parti faranno un annuncio, vi terremo aggiornato su tutti i dettagli!

Alessandra Amoroso è una nota cantante italiana che deve il suo grande successo ad Amici di Maria De Filippi, programma televisivo al quale ha partecipato a diversi anni fa. Da allora la carriera di Alessandra non si è più fermata e ancora oggi è una delle cantanti più importanti del panorama musicale italiano. È stata sotto i riflettori anche per la sua vita sentimentale; Alessandra è stata a lungo fidanzata con Stefano Settepani, un noto produttore. Recentemente è stata annunciata la loro separazione, ma ora sembra che Alessandra sia di nuovo innamorata.

Ad oggi, sembra che Alessandra Amoroso abbia un nuovo compagno al suo fianco. Dopo aver avuto una relazione con il noto produttore Stefano Settepani per diversi anni, la cantante sembra aver trovato una nuova persona con cui uscire. I fan si interrogano sull’identità misterioso compagno, ma finora non ci interrogano certe in merito. Si tratta solo di indiscrezioni e di alcune foto paparazzate sul conto di Alessandra, ma non è detto che sia davvero come sembra. Infatti, alcuni ipotizzano che Alessandra si sia fidanzata, ma un’altra fonte sostiene che invece sia rimasta single.

È certo che la cantante salentina ha avuto una relazione importante con Stefano Settepani, durata circa cinque anni. I due si sono conosciuti dietro le quinte del programma Amici di Maria De Filippi, visto che lui era un produttore musicale e lei una concorrente e aspirante cantante proprio all’interno del programma che poi ha vinto. Sono stati insieme per cinque anni, ma sembra che hanno iniziato a dare segni di cedimento. L’annuncio finale è stato: “Ci siamo lasciati”.

Nel corso di un’intervista che la cantante ha rilasciato a Grazia pare che abbia spiegato poi effettivamente come sono andate le cose.“L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore”.