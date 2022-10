Alessandra Mussolini chi è? Età, vita privata, marito, compagno, figli e Tale e quale show

Alessandra Mussolini (nata il 26 marzo 1969), politica ed ex attrice, è una concorrente di Tale e Quale Show 2022. È nata a Roma e si è laureata in Filosofia all’Università di Roma La Sapienza. Si è sposata nel 1995 con Fabrizio Corona, dal quale ha avuto due figli: Aurora (nata nel 1998) e Santino (nato nel 2001). Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Alessandra Mussolini!

Chi è Alessandra Mussolini

Nome e Cognome: Alessandra Mussolini

Data di nascita: 30 dicembre 1962

Luogo di Nascita: Roma

Età: 59 anni

Altezza: 1 metro e 74 centimetri

Peso: 65 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: politica, personaggio televisivo ed ex attrice

Marito: Mauro Floriani

Figli: Clarissa, Caterina e Romano

Tatuaggi: Informazione non disponibile

Profilo Instagram: @alemussolini_

Alessandra Mussolini età, biografia e altezza

Alessandra Mussolini, nata il 30 dicembre 1962 a Roma, è un’ex attrice e politica. È nata sotto il segno del Capricorno, il che significa che oggi ha 59 anni. Quanto dovrebbe essere alta? Secondo quanto riportato da Caffeina Magazine, dovrebbe essere alta 1 metro e 70 centimetri e pesare 65 chili.

Come è noto, Alessandra Mussolini è figlia di Romano Mussolini e Anna Maria Scicolone. Proprio su Instagram, Alessandra ama spesso ricordare le sue origini e non mancano scatti dei suoi familiari. Proprio sul social network sono presenti foto insieme alla madre e alla zia. Questo dimostra il forte attaccamento della Mussolini al suo passato.

Vita privata: marito e figli

Alessandra Mussolini, l’opinionista nel 1989 ha sposato Mauro Floriani. La coppia ha avuto tre figli: Clarissa, Caterina e Romano. Tutti e tre hanno il doppio cognome. Purtroppo la storia d’amore tra Alessandra e Mauro è finita e lei ha più volte dichiarato di aver voltato pagina. Attualmente, però, non sappiamo se sia fidanzata o meno. Con una ricerca sul web è possibile seguire Alessandra Mussolini sui social media. Il politico è infatti presente su tutte le principali piattaforme digitali. Da Facebook a Twitter a Instagram.

Dove seguire Alessandra Mussolini: Instagram e social

Fin dall’inizio della sua carriera, Alessandra Mussolini è stata molto attiva sui social network. Il suo primo account è stato creato su Facebook nel 2008 e conta più di 44 mila utenti, 78 mila follower su Twitter e più di 19 mila iscritti su Instagram. Tutti questi numeri sono in continuo aggiornamento, ma in generale è molto attiva sui tre profili ufficiali e condivide tutto ciò che la riguarda con i suoi fan. Condividere foto e video in compagnia di amici o membri della famiglia – ci sono numerose immagini insieme alla sua cara mamma, per esempio. Le due si assomigliano molto e da quello che si vede sono molto unite. Non mancano anche scatti insieme ai suoi figli. Un’altra cosa che abbiamo scoperto è che ha due cani di nome Frank e Ugo.

La carriera e laurea

Per conseguire la laurea in medicina, Mussolini frequentò l’Università di Milano. In seguito è diventato un politico e un personaggio di successo del mondo dello spettacolo. In quanti film è apparsa? All’età di 14 anni ha recitato in “Una Giornata Particolare” di Ettore Scola. Tra il 1972 e il 1990 ha preso parte a 10 film accanto a famosi comici italiani come Renato Pozzetto ed Enrico Montesano. La carriera della Mussolini è comunque variegata: ha condotto Domenica In con Pippo Baudo e ha pubblicato un album con canzoni scritte da Cristiano Malgioglio. Non tutti sanno che ha doppiato un episodio dei Simpson o che 20 anni fa ha posato per la rivista Playboy.

Tuttavia, è innegabile che la politica abbia un ruolo centrale nella sua vita. In passato, Alessandra Mussolini ha occupato un seggio nel Parlamento italiano ed è stato membro del Parlamento europeo per i partiti di destra e di centro-destra. Attualmente, però, non fa più parte di nessuno dei due organi, dopo la sconfitta alle elezioni europee.

Alessandra Mussolini a Tale e Quale Show

Alessandra Mussolini, protagonista di Nudi e crudi, partecipa al talent show di Carlo Conti Tale e Quale Show. Nel 2022, Tale e Quale Show torna con un cast davvero speciale e talentuoso. Ma chi sono i protagonisti? Ricordiamo che oltre ai concorrenti che vedremo qui sotto, ci sarà anche Francesco Paolantoni nel ruolo di ripetente. A curare gli aspetti di ogni sua esibizione sarà Gabriele Cirilli. Questi i partecipanti.