Ambra Angiolini e Francesco Renga ritorno di fiamma?

Ambra Angiolini e Francesco Renga hanno trascorso un piacevole pomeriggio insieme sul lago di Garda con i figli Jolanda e Leonardo. Sono stati insieme dal 2004 al 2015, poi le loro strade si sono divise ma hanno mantenuto ottimi rapporti. Sono stati insieme 11 anni ma non si sono mai sposati. Ora mostrano un affetto e una intimità che rivela come hanno saputo superare la separazione e ritrovarsi. Che ci sia anche un riavvicinamento amoroso? Francesco Renga per Ambra è insostituibile. Di recente l’attrice ha detto di lui: «L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco, il padre dei miei figli».

Da tempo Ambra e Renga non si vedevano insieme sui social, ma Ambra ha voluto condividere su Instagram alcune storie di momenti teneri con il suo ex ei suoi figli. E subito i follower si sono chiesti se fosse in atto un riavvicinamento tra la cantante bresciana e la sua ex fiamma. Con ogni probabilità, i due ex sono semplicemente riusciti a trovare un ottimo livello di complicità e affiatamento, spinti dalla volontà di dare solidi punti di riferimento a Jolanda e Leonardo.

“Siamo una famiglia”, scrive Ambra Angiolini in una storia, commentando il suo rapporto con l’ex fidanzato Max Allegri. La coppia si è lasciata più di un anno fa, ma ora ci si chiede se il volto di X Factor 2022 abbia un cuore impegnato o meno. Nel frattempo, Francesco Renga ha postato sul suo account social un divertente video che documenta la spensierata giornata trascorsa con Ambra ei loro due figli al parco divertimenti, tra giochi e avventure in pieno clima Halloween.