Oroscopo Paolo Fox domani 7 novembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox 7 novembre Leone

Hai lottato a lungo per un amore segreto che tieni nel profondo del tuo cuore, una persona amata per la quale soffriresti grandi prove e difficoltà. Ma sebbene tu goda di un’intelligenza privilegiata, però, quella persona non è come immagini ed è per questo che le cose non vanno come vorresti.

Oroscopo Paolo Fox 7 novembre Vergine

Questo fine settimana si sta rivelando per te, in termini generali, molto diverso da come avresti voluto o immaginato. In realtà è una cosa che ti è già capitata tante volte però, per qualsiasi ragione e che solo tu sai, in questo momento la stai prendendo piuttosto male e sei stanco di sacrificarti.

Oroscopo Paolo Fox 7 novembre Bilancia

Oggi avrete una giornata più tranquilla o più serena, magari più familiare o familiare, ma comunque una giornata positiva in cui le cose andranno come avete programmato. In effetti, è un’occasione ideale per godere della compagnia e dell’affetto dei tuoi cari e svolgere quei compiti che ti danno più piacere.

Oroscopo Paolo Fox 7 novembre Scorpione

Devi sapere aspettare, tutto sta andando molto bene nella tua vita, ma non dovresti avere fretta, sei molto vicino a raggiungere un grande successo nella tua vita professionale o sociale e non dovresti innervosirti all’ultimo minuto. Dedicati a goderti questa domenica perché molto presto ciò che ti aspetti cadrà su di te come un frutto maturo. Stai calmo.