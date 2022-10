Android Auto 8.4 è ora ufficiale: queste le novità nella nuova versione, prima in beta

Google non si ferma nei suoi sforzi per sviluppare costantemente Android Auto, versione dopo versione. E con lo spazio tra queste versioni sempre più piccolo : se questa settimana abbiamo avuto modo di conoscere la versione stabile numero 8.3 , Android Auto 8.4 beta è già in circolazione. No, non aspettarti Coolwalk: riceve alcune modifiche a livello di ambiente, ma non è ancora accessibile a tutti gli utenti.

Le auto sono una finestra aperta per un’enorme raccolta di dati, sono anche un ottimo supporto per le applicazioni di navigazione. Queste due premesse costituiscono gran parte della strategia di Google con Android Auto : l’azienda vuole raggiungere il numero massimo di marche e modelli . Per raggiungere questo obiettivo, ha bisogno di uno sviluppo costante, soprattutto a causa dell’enorme variabilità degli schermi e dei controlli dei veicoli. Che ci siano versioni di Android Auto quasi ogni giorno è una delle conseguenze.

Nuova settimana, nuova versione rotonda in beta

Android Auto viene aggiornato in fase di sviluppo quasi ogni giorno, anche se non passa costantemente da una versione all’altra. Oppure è quello che è successo mesi fa, perché ultimamente sembra che non smetta di aggiornarsi . Ed è tale che Google ha premuto l’acceleratore.

Sebbene ogni mese abbiamo nuove versioni rotonde di Android Auto, ciò non implica che le modifiche introdotte in esse siano visibili. La stessa cosa accade con il numero 8.4 in versione beta: abbiamo controllato la copertina dell’app, e anche parte del suo codice, senza notare variazioni. Ci sono sottili miglioramenti a Coolwalk , tuttavia : il widget multimediale ottiene alcune modifiche alla personalizzazione, la schermata di riproduzione ottiene un gradiente un po’ più nitido e la modalità ritratto guadagna una certa presenza nelle impostazioni.

Al di là delle modifiche introdotte in un’interfaccia ancora poco utilizzata, Android Auto 8.4 in versione beta porta le consuete correzioni di bug, miglioramenti della stabilità e compatibilità con cellulari e veicoli .

Vuoi provare l’ultima versione nella tua auto? L’accesso alla versione beta da Google Play è completo, ma segui la procedura seguente per avere subito Android Auto 8.4.

Scarica l’APK da APK Mirror . Installalo sul cellulare Android che usi con la tua auto.

Accetta l’aggiornamento sul tuo telefonino.

L’APK è firmato da Google ed è sicuro. Altrimenti non ti permetterebbe di aggiornare il tuo Android Auto.

Dato il ritmo degli aggiornamenti, siamo sicuri di avere una nuova versione rotonda in meno di due settimane; con Android Auto 8.4 stabile prima della fine di ottobre . Staremo attenti, per vedere cosa succede con Coolwalk .