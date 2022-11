Anticipazioni Il Paradiso 7, puntate fino al 25 novembre: Adelaide si affida tra le braccia di Marcello

La telenovela Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su Rai 1, e la programmazione rimarrà tale fino al 25 novembre. Poi, dal 28 novembre al 9 dicembre 2022, la soap andrà in pausa per lasciare spazio ai Mondiali di calcio del 2022; gli episodi inediti della fiction Rai torneranno sul piccolo schermo il 12 dicembre.Prima dello stop, inaspettati colpi di scena attendono i telespettatori nelle puntate previste dal 21 al 25 novembre 2022.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 dal 21 al 25 novembre: Flora un fiume in piena con Marcello

Ne Il Paradiso delle Signore 7, in onda dal 21 al 25 novembre 2022, vedremo Umberto e Flora alle prese con le conseguenze della loro rottura. La giovane donna continuerà a mantenere le distanze dal commendatore mentre lui cercherà di riallacciare i rapporti con lei. Nel frattempo, Ezio cercherà di trovare un lavoro prima di comunicare a Veronica le sue dimissioni da Palmieri. Nel frattempo, Vittorio e Matilde litigano e spingono Barbieri a temere di perdere la sua compagnia. Nel frattempo, Adelaide inizierà a sospettare che ci siano problemi tra Guarnieri e il suo socio, così si rivolgerà a Barbieri per avere delle risposte.

Spoiler Il Paradiso delle signore al 25 novembre: Vittorio si affida a Matilde

Le anticipazioni della prossima puntata de “I Medici” rivelano che Vito e Armando incoraggeranno Alfredo a provarci con Maria. Il giovane, quindi, scriverà un biglietto. Nel frattempo, al Paradiso delle Signore, Vittorio non nasconderà a Matilde di voler continuare a lavorare insieme a lei. Nel frattempo, da oltreoceano giungerà in Italia una notizia sconvolgente: l’assassinio del Presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy. Il tragico evento avvenuto oltreoceano sconvolgerà Vittorio, che sorprendentemente potrà contare sulla vicinanza di Matilde. Mentre Adelaide chiederà a Umberto di aiutarla a organizzare una serata al club in memoria di Kennedy, Flora abbandonerà l’appartamento in cui viveva con il banchiere. Nel frattempo, Maria accetterà l’invito di Vito e si presenterà all’appuntamento.

Adelaide si lascia andare con Marcello: Il Paradiso delle signore 7 trame 21-25 novembre

Ezio nasconderà a Veronica la sua mancanza di lavoro. Parlerà a Gloria dei suoi progetti imprenditoriali e le chiederà di sostenerlo. Vittorio inviterà Matilde a cena fuori, ma lei sarà sorpresa di trovare Marcello al ristorante. Flora dirà a Marcello di essere ancora innamorata di Guarnieri. Lui le suggerirà di andare a parlargli al Circolo… ma quando Flora si presenterà lì, Adelaide gli starà addosso. Il Commendatore farà di tutto per riconquistarla.

Ma, nonostante i rifiuti della giovane donna, il banchiere farà un’offerta inaspettata. Colombo, che ha faticato per il lavoro, porterà l’azienda al passo con i tempi. L’uomo la rassicurerà rivelandole di aver ricevuto un’offerta vantaggiosa. Ma le cose non andranno bene: dopo aver assistito a una scena bizzarra, la donna si rifiuterà di farlo rientrare in casa. Umberto regalerà a Flora un anello di fidanzamento e le chiederà di sposarlo. Marcello assisterà alla proposta e correrà a dirlo alla contessa. Lei lo sapeva già e si infuria. Poi si lascia inaspettatamente andare all’abbraccio affettuoso di Barbieri.