Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri manda “Affanc*lo” Ida Platano e lascia lo studio

Sembra che l’eterno braccio di ferro tra Ida e Riccardo, due grandi protagonisti di Uomini e Donne che si sono amati e odiati per anni per poi tornare ad amarsi, sia finalmente giunto al termine dopo la puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi. La tanto amata e odiata coppia di Uomini e Donne ha voltato pagina dopo la puntata di oggi del dating show di Maria De Filippi. Infatti, Alessandro, il parrucchiere e la sua ex fidanzata, che si è comportata in modo ambiguo e si è buttata tra le sue braccia, si è stancata di vedere il suo nuovo corteggiatore, Alessandro, il suo nuovo corteggiatore, è andato su tutte le furie e ha deciso di mettere fine a questa contorta storia d’amore.

La scelta di Ida di ballare con Alessandro a Uomini e Donne fece infuriare Riccardo a tal punto che si precipitò fuori dallo studio senza un attimo di esitazione, dichiarando il suo continuo affetto per lei.

Quando Guarnieri ha pronunciato le parole “Vaffanc*lo Ida” in una puntata di Uomini e Donne, pare che lo studio di Maria De Filippi e i telespettatori a casa siano rimasti a bocca aperta. La speranza dei telespettatori di Uomini e Donne di vedere Ida e Riccardo riavvicinarsi, a causa del loro carattere incompatibile e del loro forte orgoglio, che ha impedito a uno dei due di andare mai contro i sentimenti dell’altro, sembra essersi spenta. Maria dichiara: “Questi due individui non si capiranno mai”.

Dopo un’accesa discussione in studio, Ida ha confessato di aver avuto il cuore libero da Riccardo dopo tanti anni e lui ha scelto di andarsene, sentendosi umiliato. Sarà l’ultima volta che i telespettatori vedranno questi dovuti?