Anticipazioni Un posto al sole anticipazioni oggi 29 novembre 2022: Marina scopre tutto

Martedì 29 novembre, alle 20.50 su Rai 3, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole. La soap opera più longeva d’Italia, in produzione dal 1996 e da allora in onda su Rai 3, ha una nuova puntata stasera. Un posto al sole va in onda su Rai 3 fin dal suo debutto nel 1996, inizialmente nella fascia preserale e successivamente nell’access prime time. Oltre agli spin-off di cui abbiamo parlato, nell’ultimo anno sono andati in onda anche Un posto al sole d’estate, Un posto al sole Show e Un posto al sole coi fiocchi film di Natale Un posto al sole.

Marina sta per scoprire cosa le ha fatto Fabrizio e Roberto sta sperimentando quanto sia difficile superare il male che ha subito. Il momento di crisi di Antonello sarà l’occasione per Viola di offrire ai suoi studenti una lezione di vita fondamentale. Cosa succederà tra Alice e Nunzio?

Un posto al sole può essere guardato su RaiPlay in qualsiasi momento o in replay on-demand. Su RaiPlay è possibile guardare Un posto al sole in diretta o in replica on-demand. La diretta streaming di RaiPlay inizia alle 20.45 e termina dopo la messa in onda dell’episodio in corso o di quelli precedenti.