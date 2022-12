Anticipazioni Uomini e Donne oggi lunedì 12 dicembre 2022: Ida ancora su Riccardo

Questo lunedì 12 dicembre tornerà in onda l’appuntamento con Uomini e donne con una nuova puntata che si preannuncia ricca di colpi di scena. Al centro dell’attenzione ci sarà innanzitutto il ritorno in studio della dama siciliana Ida Platano, che avrà modo di ripresentarsi in studio dopo la fatidica scelta finale che l’ha portata a lasciare il cast del programma pomeridiano di Maria De Filippi insieme ad Alessandro Vicinanza.

Ida Platano torna in studio

Questo lunedì 12 dicembre, Uomini e donne inizierà un’altra attesissima settimana in cui si darà spazio all’arrivo in studio di Ida Platano. A poche settimane dalla scelta che l’ha portata a lasciare il programma insieme ad Alessandro, ecco che è stato confermato il ritorno della dama come ospite di questa puntata. L’attrice ha condiviso questa informazione con i suoi fan tramite i social media e ha anche rivelato quanto fosse entusiasta di essere invitata come ospite nella puntata di lunedì pomeriggio.

Ida affronta Riccardo e lo smaschera

Riccardo Guarnieri nella nuova puntata di Uomini e Donne del 12 dicembre sarà molto contrariato da Ida Platano, che gli rivelerà di essersi risentita dopo la sua scelta in trasmissione. Il motivo? Il suo ex fidanzato le ha mandato dei messaggi e, in questo modo, ha cercato di rientrare nella sua vita.

Riccardo sbotta con Ida e Alessandro

Purtroppo, la reazione di Ida non è stata delle migliori: arrivata a questo punto del suo percorso, la siciliana considera il suo legame con Riccardo come una cosa del passato e ha dichiarato in alcune interviste che il suo futuro è con Alessandro Vicinanza. In risposta, Riccardo Guarnieri ha reagito con rabbia a Ida e al suo nuovo compagno, accusandoli di non essere stati sinceri con lui. In conclusione, la prossima settimana di Uomini e donne inizierà con polemiche e sviluppi inaspettati.

Gli ultimi programmi di Canale 5, con al centro lo sfogo di Gemma, hanno ottenuto un grande riconoscimento da parte del pubblico. Nonostante i Mondiali di calcio abbiano attirato molta attenzione su Rai 1, il talk show di Maria De Filippi continua a regnare come leader degli ascolti pomeridiani. Uomini e donne conta solitamente circa tre milioni di telespettatori giornalieri e raggiunge addirittura il 26% di share nel day time, il che lo rende una delle trasmissioni più seguite della giornata, insieme agli ascolti di Beautiful e Terra Amara. Nelle prossime settimane il programma si prenderà una pausa natalizia.

In arrivo la pausa natalizia per Uomini e donne in daytime

Mediaset non manderà in onda i suoi tipici programmi pomeridiani durante le settimane principali delle vacanze natalizie. Uomini e donne andrà in onda solo fino al 21 dicembre e poi si prenderà una pausa per le due settimane successive. Lo stesso accadrà a Pomeriggio 5, condotto da Barbara d’Urso, che non andrà in onda per qualche settimana in vista del Natale. Non ci saranno invece interruzioni per le soap: Beautiful, Terra Amara e Un altro domani, che continueranno ad andare in onda su Canale 5 per tutto il periodo festivo, tenendo compagnia ai telespettatori durante le feste.

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più amati dagli italiani. Il programma è stato ideato da Maria De Filippi nel 1996 e da allora ha riscosso un grande successo. Uomini e Donne è un format di incontri e di corteggiamenti tra ragazzi e ragazze, in cui i protagonisti sono invitati a fare conoscenza e a formare delle coppie.

Durante lo show, i protagonisti si sfidano in vari giochi e sfide, tra cui il famoso “sì o no”, durante il quale i ragazzi devono decidere se vogliono continuare a corteggiare la ragazza scelta inizialmente oppure no. Lo scopo di tutto ciò è quello di creare delle vere e proprie storie d’amore.

Nel corso degli anni, Uomini e Donne ha avuto un grande successo, diventando un appuntamento fisso nelle case degli italiani. Inoltre, il programma è un importante veicolo per la promozione della cultura della diversità e della tolleranza, in quanto mostra come le persone di differenti etnie e culture possano trovare un punto di incontro e di dialogo.

Uomini e Donne è un programma divertente e coinvolgente, che ha saputo conquistare il cuore di milioni di telespettatori. Il successo di questo show è dimostrato dal fatto che ancora oggi, dopo più di vent’anni, è uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano.