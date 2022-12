Anticipazioni Uomini e Donne oggi martedì 6 dicembre 2022: Ida faccia a faccia con Riccardo dopo la scelta

Il 6 dicembre 2022 andranno in onda su Canale 5 due nuove puntate di Uomini e donne. Le anticipazioni mostrano che le dame del parterre over avranno spazio per una nuova sfilata, ma soprattutto ci sarà spazio per il ritorno in studio di Ida Platano. Dopo la tragica decisione finale di Ida che l’ha portata a lasciare il programma insieme ad Alessandro, la signora siciliana apparirà e sarà pronta a scontrarsi con Riccardo Guarnieri.

La nuova sfilata degli over: anticipazioni Uomini e donne 6 dicembre

L’anteprima del 6 dicembre 2022 di Uomini e donne mostra che le dame del trono sfileranno ancora una volta. Come già avvenuto in passato, gli ospiti si sfideranno sulla passerella allestita in studio per aggiudicarsi il titolo di vincitore. I cavalieri del trono over giudicheranno le esibizioni e decreteranno la vincitrice dopo la sfilata. Nelle ultime settimane, Federico Nicotera ha proseguito il suo percorso con le fidanzate Alice e Carola, che sono arrivate al rush finale della scelta.

Il ritorno di Ida Platano in studio: anticipazioni Uomini e donne 6 dicembre

A creare il colpo di scena nelle prossime puntate di Uomini e donne è la situazione del ritorno in studio di Ida Platano. Le anticipazioni del 7 dicembre, infatti, rivelano che inizierà una registrazione in cui la dama siciliana sarà nuovamente ospite in studio, a poche settimane dalla fatidica decisione che l’ha portata a lasciare il talk show Mediaset insieme ad Alessandro Vicinanza.Ida farà un sondaggio su questa nuova storia d’amore che la vede protagonista e, in studio, la siciliana affermerà che tutto sta avvenendo nel migliore dei modi.I due sono sempre più convinti e certi della decisione presa in trasmissione.

Ida affronta l’ex Riccardo: anticipazioni Uomini e donne 6 dicembre

Secondo le anticipazioni di Uomini e donne, Ida incontrerà in studio durante la trasmissione anche il suo ex Riccardo Guarnieri. La storia d’amore tra i due è ormai definitivamente finita, ma nelle prossime puntate la donna deciderà di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Sì, perché Ida rivelerà che dopo la registrazione della scelta finale, Riccardo è tornato a farsi sentire. Alessandro, ad esempio, le ha inviato dei messaggi che hanno creato anche qualche tensione. In studio, quindi, verrà svelato un nuovo retroscena sul post-scelta di Ida, in cui lei critica aspramente Riccardo dopo che lui l’ha elogiata, e durante il quale verrà aspramente criticato dagli opinionisti.