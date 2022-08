Avete mai visto Cristiana Calone, chi è la figlia di Massimo Ranieri? Età, marito, figli, madre, che lavoro fa, foto oggi, Instagram

Cristiana Calone, la figlia del cantante italiano Massimo Ranieri, è stata tenuta segreta per diversi anni. Tuttavia, è ben nota al pubblico italiano. Cosa sappiamo in realtà della sua vita privata?

Cristiana Calone, chi è la figlia di Massimo Ranieri

Cristiana è nata il 6 luglio 1970. I suoi genitori erano Massimo Ranieri e Franca Sebastiani. Franca è purtroppo scomparsa nel 2015 a causa di un tumore con cui lottava da tempo. La donna era una scrittrice, cantante e giornalista e nel corso della sua vita, oltre a Cristiana, ha avuto un’altra figlia, Amalia. Purtroppo l’infanzia di Cristiana è stata segnata da un dramma, ovvero l'”abbandono del padre”.

Massimo Ranieri non riconobbe la figlia Cristiana Calone alla nascita. Solo venticinque anni dopo Ranieri rivendicò la paternità della figlia e le diede il suo cognome. Al momento della nascita, Ranieri affermò di non essere pronto a padre e che ciò sarebbe danneggiato la sua immagine di cantante. Tuttavia, Calone afferma che, sebbene abbia riconosciuto la paternità nel 1995, era già a conoscenza della sua esistenza dal 1988.

Cristiana continua a esibirsi in duo con suo padre, Massimo Ranieri. Hanno effettuato numerose tournée negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Cristiana è anche madre e ha avuto un figlio nato nel 2001, il che rende Massimo Ranieri nonno. Per quanto riguarda la vita di Cristiana oggi, sappiamo che lei e Massimo sono riusciti a recuperare il loro rapporto ea rimanere vicini. Ciò che sembra unire padre e figlia non è solo l’affetto reciproco, ma anche la comune passione per la musica.

Cristiana è infatti diventata un’ottima cantante. Ha esordito nel 2014 con un singolo intitolato Donne sole cantato insieme a Lusya Claudia. Nel corso degli anni, però, Cristiana è diventata un’artista la cui voce ha preso parte a diversi eventi e spettacoli in tour in Italia. Ha avuto anche l’opportunità di collaborare con diversi progetti non solo di carattere nazionale ma anche internazionale. Nonostante il successo, Cristiana rimane molto riservata e in effetti sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni. Non ha nemmeno un profilo su Instagram”.