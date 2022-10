Avete mai visto Greta e Lea Favino i figli di Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti?

L’attore Pierfrancesco Favino è apparso in numerosi film e serie televisive, tra cui alcune delle produzioni di maggior successo dell’ultimo decennio. È noto per essere uno degli attori italiani più amati dai fan e dalla critica, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Ad esempio, sapete che per molti anni ha relazione una con una nota avuta attrice dalla quale ha avuto due figlie? Diamo un’occhiata alla sua vita sentimentale.

Pierfrancesco Favino ha dei figli?

Pierfrancesco Favino è padre di due figlie, Greta e Lea. Greta ha 16 anni e frequenta il liceo a Roma, dove vive con i genitori. Lea è nata nel 2012 e ha 9 anni; anche lei sembra essere molto legato ai genitori e molto spesso li abbiamo visti tutti insieme sul red carpet.

Chi è Pierfrancesco

È un popolare attore italiano noto per il suo lavoro sul palcoscenico, al cinema e in televisione. È nato a Roma il 24 agosto 1969, sotto il segno della Vergine, da padre e madre pugliesi. Sembra che fin da giovane sognasse di entrare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Ha debuttato in teatro e anche in televisione, ottenendo anche un ruolo minore come Padre Pio. Si ricorderà sicuramente la sua partecipazione a Sanremo 2019 al fianco di Baglioni, insieme a Michelle Hunziker.

La storia d’amore con Anna Ferzetti

È legato dal 2003 con Anna Ferzetti ovvero una nota attrice italiana. I due nonostante stiano insieme da tanti anni, non si sono mai sposati. Pare che si siano conosciuti ad una festa di amici in comune dove hanno ballato anche per la prima volta insieme. Sembra che sia stato proprio lei a chiedere a Pierfrancesco di ballare insieme e lui le avrebbe anche postato un piede. Nel corso di un’intervista piuttosto recente sembra che Pierfrancesco abbia raccontato un aneddoto molto particolare relativo alla loro vita di coppia. Sembra che prima della nascita della loro figlia, i due abbiano vissuto in due appartamenti separati, seppur nello stesso condominio.