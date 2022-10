Avete mai visto i figli di Paolo Bonolis? Sono 5 figli, conosciamoli

Bonolis ha cinque figli: Stefano, Martina, Silvia, Davide e Adele. I primi due figli sono nati dal primo matrimonio di Bonolis con Diane Zoeller, la psicologa statunitense a cui è stato legato per cinque anni, dal 1983 al 1988. Gli altri tre figli sono stati concepiti in seconde nozze, nel 2002, con Sonia Bruganelli.

Bonolis, chi sono Stefano e Martina

Stefano Bonolis è il figlio maggiore di Paolo Bonolis. Stefano vive negli Stati Uniti. Assomiglia molto al padre: due gocce d’acqua, si dice. È noto che ama viaggiare e gli animali, cani soprattutto e cavalli. Ama anche gli sport, come il football americano: segue anche il calcio italiano, con particolare interesse per l’Inter. Stefano ha avuto una relazione con Paola Caruso, ma ora è fidanzato con Candice Hansen, una ragazza americana.

Martina, la seconda figlia di Bonolis che vive in America, è colei che lo ha reso nonno. Di lei non si sa molto: è una ragazza molto riservata e non ama il mondo dello spettacolo. Infatti, lavora come psicologa, seguendo le orme della famosa madre. Con l’attuale famiglia di Paolo c’è un bellissimo rapporto ei suoi tre figli l’adorano. Martina lo ha reso nonno: il piccolo, Theodor Nicolas Bonolis (nato il 18 settembre 2020), è nato in America.

Paolo Bonolis, conosciamo Silvia, Davide e Adele

Silvia Bonolis ha 17 anni ed è la terza figlia di Paolo Bonolis, nata dal matrimonio con Sonia Bruganelli. La ragazza soffre di una disabilità motoria e di una cardiopatia fin dalla nascita. Fortunatamente ora sta meglio: Silvia è una bambina perfettamente sana, integrata con i compagni, indipendente e intelligente. Non ha quasi più bisogno di aiuto. Sembra quindi che il peggio sia passato e che ora Silvia si goda una vita spensierata e priva di problemi medici.

A 16 anni, Davide assomiglia al padre e sogna una carriera televisiva. Va d’accordo con tutti i suoi fratelli, soprattutto con la sorella Silvia: fin da piccola l’ha sempre aiutata e difesa da tutto e da tutti. Attualmente Silvia studia al liceo e nel tempo libero ama giocare a calcio, il suo sport preferito. I ben informati dicono che Davide potrebbe avere il desiderio di fare carriera nel mondo della televisione: qualche tempo fa ha dichiarato che gli piacerebbe partecipare al Grande Fratello.