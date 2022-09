Can Yaman e Francesca Chillemi a Venezia l’ultimo trailer della nuova serie ‘Viola come il mare’

I fan della coppia formata da Can Yaman e Francesca Chillemi hanno quasi preso qualcosa quando è stato presentato a Venezia l’ultimo trailer della nuova serie ‘Viola come il mare’.

Da quando l’attore turco Can Yaman, famoso per la sua serie ‘Dreamy Bird’, è apparso alla Mostra del Cinema di Venezia insieme alla sua compagna di serie Francesca Chillemi per presentare ‘Viola come il mare’, hanno monopolizzato tutti i flash dei giornalisti . Tutti volevano una foto della coppia del momento. Hanno posato, sorriso, belli da morire, amichevoli con la stampa, con i fan. I due avevano una chimica terribile. Sguardi sintonizzati e con complicità sul red carpet come potete vedere in questo mulinello IG.

Non ditemi che non sono qui per mangiarli… Tutto stava andando alla grande quando Can Yamán ha deciso di pubblicare il nuovo trailer della sua nuova serie ‘Viola come il mare’, che sarà presentata in anteprima il 30 settembre in Italia.

