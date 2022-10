Carolina Marconi piange terrorizzata dalle urla di Amaurys: “Sei stato violento e aggressivo”

Durante un acceso confronto notturno tra Charlie e Amaurys, Carolina è intervenuta per cercare di calmare l’ex pallanuotista. “Sono rimasta colpita dal tono che hai usato”, gli ha detto in seguito. “Ho già sperimentato la violenza fisica e verbale. Quella scena ha suscitato qualcosa in me”. Come Carolina Marconi è scoppiata in lacrime poco dopo la furiosa lite scoppiata nella notte tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi nella Casa del GFVip, a poche ore dopo la puntata, i due concorrenti si sono attaccati a vicenda alzando molto la voce. In particolare, l’ex pallanuotista ha spaventato Carolina tirando fuori i fantasmi del suo passato. “Il tono che hai usato con una ragazza può essere interpretato male. Tu e Charlie siete stati violenti”, spiega Carolina dopo che ha tentato di calmare Amaurys durante la lite. “Non voglio andare contro di te, ma il tono che hai usato prima è stato esagerato. Sono una donna di 44 anni che riconosce quella voce e che ha subito tanto”. La showgirl ha infatti alle spalle un matrimonio con Salvatore De Lorenzis, che nel 2015 è stato condannato a 1 anno e 5 mesi per maltrattamenti in famiglia. “Ho vissuto violenze fisiche e verbali. Mi hai fatto impressione. Mi hai sollecitato qualcosa…per questo piango”, ha chiarito. “Quando usciremo ti racconterò. Qui non posso parlare di cose così delicate”.

L’ex pallanuotista si è scusato per il suo comportamento, dicendo di essere dispiaciuto per il modo in cui ha reagito a Carolina. “Mi avete detto che sono violento e autoritario. Sono due cose diverse”, ha spiegato. “Inoltre, come mai hai detto questo a me? Perché sono alto 1,94 metri, peso 102 chili e ho un bel vocione”, si è giustificato. Ha poi raccontato che ogni anno combatte in prima linea contro la violenza di genere e ha spiegato perché si è arrabbiato tanto con Charlie Gnocchi.