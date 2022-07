Castrazione chimica per far uscire prima dal carcere pedofili e stupratori: la legge che da discutere

In Thailandia, grazie a una proposta di legge attualmente all’esame del parlamento, gli autori di reati sessuali potranno presto scegliere di abbassare i propri livelli di testosterone tramite un’iniezione, in cambio di una riduzione della pena detentiva. Se la Thailandia approverà una nuova legge, i criminali sessuali potranno scegliere la castrazione chimica volontaria in cambio di una riduzione della pena detentiva.

Lo scorso marzo, la Camera ha approvato una legge che è stata approvata dal Senato lunedì, con 145 voti a favore e due astensioni. L’unico ostacolo all’entrata in vigore della legge è il voto finale, ma un’inversione di rotta appare improbabile. I medici dovranno comunque approvare la procedura (che abbassa i livelli di testosterone) e i trasgressori saranno comunque monitorati per 10 anni e costretti a indossare braccialetti elettronici.

Tra il 2013 e il 2020, 4.848 dei 16.413 condannati per reati sessuali rilasciati dalle carceri thailandesi hanno commesso reati simili, secondo i dati del Dipartimento di Correzione locale. Se venisse approvata, la Thailandia si unirebbe alla Polonia, alla Corea del Sud, alla Russia e all’Estonia, oltre ad alcuni Stati americani che utilizzano la castrazione chimica.

Il ministro della Giustizia Somsak Thepsuthin ha dichiarato martedì di volere che la legge venga approvata rapidamente. “Non voglio vedere di nuovo notizie di donne vittime”, ha detto.

Tuttavia, non tutti sono d’accordo. Jaded Chouwilai, direttore della Women and Men Progressive Movement Foundation, un’organizzazione non governativa che si occupa di violenza sessuale, ritiene che la castrazione chimica non sarebbe un metodo efficace per affrontare i crimini sessuali:

“I detenuti dovrebbero essere riabilitati cambiando la loro mentalità mentre sono in prigione. Usare punizioni come le esecuzioni o le iniezioni per la castrazione chimica, non fanno altro che rafforzare l’idea che soggetto non possa essere riabilitato”.