Catherine Boutet: chi è la moglie di Riccardo Cocciante, età, carriera, vita privata, figlio

Catherine Boutet è la moglie di Riccardo Cocciante ovvero uno degli artisti più amati di sempre della musica italiana. I due fanno coppia pizza da tantissimi anni e pare che abbiano avuto anche dei figli insieme. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita privata?

Catherine Boutet come abbiamo già avuto modo di vedere è la moglie di Riccardo Cocciante uno degli artisti più amati di sempre ed uno dei cantanti più importanti della musica italiana e internazionale. Prima di conoscere il marito pare che la donna facesse parte del mondo della musica e della discografia. Ad ogni modo conosciamola meglio.

Catherine Boutet, chi è

Come abbiamo avuto modo di anticipare, la moglie di Riccardo Cocciante pare che facesse parte del mondo della musica e della discografia prima ancora di conoscere il marito. Lei viveva a Parigi in Francia dove lavorava come funzionaria proprio per una nota casa discografica. Sembra che la conoscenza tra i due sia stato in qualche modo avvantaggiata dal fatto che entrambi erano nello stesso settore.

Come e quando ha conosciuto Riccardo Cocciante

Si sarebbero visti per la prima volta proprio per motivi di lavoro e poi sarebbe nato il sentimento. Da quando si sono conosciuti i due non si sono mai più lasciati e sono convolati a nozze esattamente nel 1983. Il loro matrimonio dura ancora oggi nonostante siano trascorsi davvero tanti anni e sono diventati anche i genitori di un figlio di nome David. Esattamente dopo 7 anni dal grande giorno la donna e Riccardo sono diventati i genitori di David, un uomo che oggi ha più di 30 anni e vive in America. Chi è quest’ultimo e cosa sappiamo di lui?

Chi è il figlio David

David ha seguito per un po’ di tempo Le Orme dei suoi genitori ed è diventato un grafico musicale a New York. Nel frattempo lei ha continuato ad occuparsi di musica anche dopo essere convolata a nozze con Riccardo Cocciante. E’ stata vicino al marito ed ha lavorato in veste di sua manager non soltanto curando i suoi lavori per tutta la carriera. In molti si sono chiesti a quanto possa ammontare il patrimonio economico della moglie di Riccardo Cocciante ma di certo parliamo di cifre interessanti di cui non possiamo averne certezza.