Chi è Angelina Mango figlia di Pino Mango e della cantante Laura Valente

Angelina, figlia del cantante Mango e di Laura Valenti, ha un fratello maggiore di nome Matteo. Canta anche, pubblicando video su Instagram. Mango, il defunto cantante padre di Angelina Mango, ha una vasta discografia di successi. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lei: la sua età, le sue canzoni, chi è sua madre e dove seguirla su Instagram.La morte improvvisa del cantante Mango riecheggia ancora nella memoria di molti italiani. È accaduto l’8 dicembre 2014, durante un concerto a Policoro. La causa fu un infarto. Aveva 60 anni.

La madre è la cantante Laura Valente, nota per essere stata la seconda cantante dei Matia Bazar.

Angelina Mango è uno dei giovani volti che si è esibita al concerto del Primo Maggio scorso. Con un grande talento per la musica, questa giovane e bella ragazza ha un futuro promettente davanti a sé. Il padre, un famoso mostro della musica chiamato Mango, non ha pesato su di lei, ma anzi l’ha aiutata a sviluppare una bella maturità per chi ha iniziato a costruirsi giorno dopo giorno davanti a un pubblico sempre più fornito. Recentemente ha pubblicato un singolo intitolato Walkman (per la precisione l’8 aprile), che è stato prodotto da Tiziano Ferro insieme ad alcuni collaboratori. Tutte le canzoni ei lavori realizzati da Angelina sono freschi, originali, innovativi e nuovi – così da conquistare un pubblico giovane.

La cantante italiana Angelina Mango, nata a Maratea nel 2001. Angelina ha deciso di seguire la strada del padre fin da giovane, firmando con Sony Music all’età di 20 anni. Nel 2022 debutta su Rai Radio 1 con il brano Ant, di cui scrive parole e musica. Nel 2020 pubblica l’album Monolocale, composto da otto canzoni prodotte durante la sua prima quarantena. Nelle sue canzoni Angelina cerca di raccontare la propria storia e di spiegare agli ascoltatori chi è veramente e quali messaggi vuole trasmettere.