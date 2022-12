Chi è Didier Deschamps? L’allenatore della Francia

La Francia è sul punto di ripetere il titolo ai Mondiali . Come è successo a Russia 2018, i Blues hanno distrutto tutto sul loro cammino ai Mondiali, e se batteranno l’Argentina manterranno la corona, cosa che solo l’Italia (1934 e 1938) e il Brasile (1958 e 1962) hanno ottenuto.

Dietro questa grande squadra che ha come puntelli Hugo Lloris, Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, c’è Didier Deschamps , una specie di Forrest Gump del calcio francese. Ogni volta che i francesi vincevano un titolo, Deschamps era lì. Ecco il tuo tour.

Chi è Didier Deschamps? L’uomo più importante nella storia del calcio francese

Giocare in una Coppa del Mondo FIFA è per i prescelti, vincerla è ancora più difficile da ottenere. Didier Deschamps non solo l’ha giocata, ma è anche l’uomo più importante nella storia dei Mondiali di Francia. Era una parte importante della Francia nel 1998, vincendo la prima Coppa del Mondo nella storia di Les Blues. Didier era il capitano di quella squadra che ha battuto il Brasile 3-0 in finale.

Nel 2000 è stato campione dell’Eurocopa che si è giocato in Belgio e Olanda. Alla Francia è rimasta una finale indimenticabile; pareggiano nel ’94 e David Trezeguet chiude con un gol d’oro contro la potente Italia.

Quasi vent’anni dopo, già da allenatore della nazionale francese, Deschamps ha scritto ancora una volta una pagina d’oro per il calcio francese: ha vinto il secondo Mondiale di Francia in Russia nel 2018. In finale ha travolto la Croazia, avendo tralasciato potenze storiche come l’Argentina e l’Uruguay.

Il record che Didier Deschamps può battere in Qatar 2022

Didier Deschamps è sul punto di battere tutti i record della Coppa del Mondo. Punta su Vittorio Pozzo, l’unico allenatore due volte campione del mondo. Pozzo ci riuscì con la sua Italia nel 1934 e nel 1938.

Deschamps è stato campione con la Francia nel 2018 ed è nella finale di Qatar 2022. Se vincesse, si unirebbe a Vittorio come unico allenatore due volte campione della Coppa del Mondo.

Didier Deschamps come giocatore della squadra nazionale francese

Torneo Città universitaria istanza raggiunta PJ europeo 1992 Svezia Prima fase 3 europeo 1996 Inghilterra Semi finale 5 Coppa del Mondo 1998 Francia Campione 7 euro 2000 Olanda e Belgio Campione 6

Didier Deschamps come allenatore della nazionale francese