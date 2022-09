Sapete chi è Francesca Chillimi: Età, Biografia, Marito, Figli e Can Yaman

Francesca Chillemi (nata il 22 marzo 1987) è un’attrice, ex Miss Italia e show girl italiana. Di origine siciliana, ha iniziato la sua giovane carriera: a soli 18 anni, infatti, è stata eletta Miss Italia. Dopo questo primo grande successo, nel 2003, la Chillemi ha iniziato a lavorare come modella e poi come attrice per serie televisive come Un medico in famiglia. Nel 2009 ha debuttato sul grande schermo interpretando ruoli in film al fianco di attori come Checco Zalone, con quale il ha lavorato anche in alcune pubblicità. È anche madre di una bellissima bambina di nome Rania.

Nome completo: Francesca Chillemi

Nascita: 25 luglio 1985 – Barcellona Pozzo di Gotto, Italia

Segno zodiacale: Leone

Altezza: 1,71 m

Partner: Stefano Rosso (2015-presente), Francesco Scianna (2010-2011)

Genitori: Salvatore Chillemi, Maria Sciotto

Francesca Chillemi Marito e Figlia

Francesca Chillemi è un’attrice italiana. Scopriamo chi è suo marito, sua figlia e la verità sulle voci di un suo presunto flirt con Can Yaman. Lei e l’attore turco sono conosciuti sul set di Viola come il mare, fiction Mediaset in onda su Canale 5. Francesca Chillemi è fidanzata con Stefano Rosso, figlio di Renzo Rosso, fondatore dell’azienda di moda Diesel. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2010. Tuttavia, tra loro non c’è stato amore a prima vista: solo quattro anni dopo si sono messi insieme. “Ci siamo sentiti per almeno un anno prima di innamorarci”, ha raccontato lei a Io Donna nel 2017. “Mi ha conquistato con la sua purezza”, ha aggiunto. “Chiedete a chi lo conosce: ha una chiarezza che affascina; è diretto”.

Si iscrive al liceo classico e poi inizia una carriera di modella che la porta in tutta Italia. Ben presto entra anche nel mondo della televisione, dove si distingue non solo per la sua bellezza ma anche per la sua innata simpatia. Partecipa a diverse fiction di successo, tra cui Un medico in famiglia 4, Il Commissario Montalbano, Squadra Antimafia, La bella e la Bestia, Braccialetti Rossi. Il grande successo arriva finzione di Rai 1 “Che Dio ci aiuti”, dove il ruolo di Azzurra che continua ad interpretare anche nelle serie successive. Nel 2012 è stata anche la protagonista della serie tv “Sposami”.

Francesca Chillemi ha una relazione con Stefano Rosso dal 2013. Insieme hanno una figlia, Rania (nata nel 2016). Francesca è attualmente viva a New York, dove si è trasferita con il suo compagno Stefano. Durante le riprese di Viola di Mare, viene spesso avvistata nella compagnia di Can Yaman; tuttavia, nessuna delle due parti ha commentato la loro relazione”.