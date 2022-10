Chi è Gionata Giordano figlio di Marina Occhiena: com’è e cosa fa oggi

Nel 1997, Giuseppe Giordano, ginecologo di Roma, e Marina Occhiena della band italiana Ricchi e Poveri si sono innamorati tardi e si sono sposati. Hanno avuto anche un figlio, Gionata Giordano. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Gionata Giordano

Una donna che vuole avere un figlio con il proprio compagno deve essere certa che sia il partner giusto per lei. Marina Occhiena ha dichiarato in un’intervista a Storie Italiane: “Ho sempre desiderato avere un figlio ma non il mio partner giusto. Non avrei mai avuto un figlio con un marito che non ritenevo giusto. L’ho trovato a 41 anni”. Per il resto, non ha approfondito il suo rapporto con Giordano, noto alle cronache solo per aver sposato Marina. “A quell’età si comincia ad avere qualche problemino”, ha aggiunto: “Non è impossibile ma è più difficile, ma io ho avuto la fortuna che mio marito è un ginecologo. Mi ha portato strada dell’inseminazione assistita, che mi ha permesso di diventare madre. Stiamo insieme dal 1991, 28 anni, una piccola cosa….”.

Purtroppo, anche i dettagli sulla nascita di Gionata non sono noti: alcuni dicono che sia del 1993, altri del 1994. In ogni caso, è sicuramente successivo alla separazione di Marina dai Ricchi e Poveri, avvenuta nel 1997. Per quanto riguarda il matrimonio di Marina e Giuseppe, come già detto, i due hanno iniziato a frequentarsi nel 1991 e, dieci anni gruppo dopo la sua uscita dal, hanno trovato l’amore insieme. Prima di allora aveva avuto altre due relazioni con Franco Califano e con il paroliere Cristiano Minellono, entrambe risalenti al periodo in cui faceva parte dello storico gruppo”.