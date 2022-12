Chi è Olivier Giroud? Il 9 di Francia, moglie e figli

Nonostante Kylian Mbappé prenda tutti i guizzi dell’attacco francese, ci sono altri tasselli fondamentali per il successo di quelli guidati da Didier Deschamps . E uno di loro è senza dubbio Olivier Giroud, titolare sia in Russia 2018 che in Qatar 2022 .

Successivamente, una rassegna dei dati chiave per conoscere il 9 della Francia e capire perché gioca un ruolo chiave nella nazionale francese.

Il suo profilo #Instagram @oliviergiroud presenta numerosi post dei suoi successi in carriera. Il giocatore sembra essere abbastanza riservato, ma le sue giornate sono accompagnate dalla presenta della fidanzata storica diventata poi sua moglie nel 2011, Jennifer. Insieme hanno ben quattro figli: Aria, Evan, Jade, Aaron Giroud.

Olivier Giroud, il sostituto perfetto di Karim Benzema

Dopo aver iniziato Russia 2018 , vincendo il titolo mondiale nonostante non avesse segnato gol nel torneo, tutto indicava che Giroud sarebbe stato un sostituto a Qatar 2022 , con Karim Benzema , recente vincitore del Pallone d’Oro , che partiva davanti a lui. .

Tuttavia, l’infortunio di Benzema prima della Coppa del Mondo ha cambiato i piani di Deschamps ed è stato il veterano Giroud a prendere ancora una volta quel posto in attacco insieme a Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé .

Lungi dal sentire la perdita di Benzema, la Francia ha trovato ancora una volta in Giroud un complemento perfetto per il proprio gioco , questa volta con l’aggiunta di una buona quota di gol da parte sua, visto che ha 4 gol in 5 partite , oltre a tutte le attenzione difensiva che trascina come faro e perno all’interno dell’area avversaria.

Dove gioca Olivier Giroud?

Dopo un primo periodo con le squadre francesi Tours e Montpellier , Giroud si è trasferito in Inghilterra nel 2012 per giocare con l’ Arsenal . Ha trascorso sei stagioni lì, trascorrendo poi le successive quattro al Chelsea . Nel 2021-2022 si è recato in Italia per unirsi a Milano e attualmente lavora lì.

Quanti anni ha Olivier Giroud?

Olivier Giroud è nato il 30 settembre 1986 a Chambéry, in Francia, compiendo 36 anni durante i Mondiali del Qatar 2022 .

Olivier Giroud ai Mondiali: gol e partite