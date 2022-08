Chi è Red Ronnie: Età, carriera, moglie, figli, Youtube distributore benzina, tracciamento e video

Scopriamo la storia del conduttore italiano Red Ronnie: tutte le curiosità che faranno sicuramente colpo sui vostri amici.

Gabriele Ansaloni (noto come Red Ronnie) è nato a Pieve di Cento il 15 dicembre 1951. Si diploma in ragioneria e successiva lavora come cassiere in una banca locale. Appassionato di musica rock, all’inizio degli anni Settanta ha iniziato a lavorare come DJ nella prima radio libera di Bologna, “Radio Bologna Notizie”. Red Ronnie conduce un programma simile in un’altra stazione, “Radio BBC” (Bologna Broadcasting Corporation): Musica Progressiva. Il 19 novembre 1976 vince il premio per il miglior programma musicale alla rassegna Young Summer Radio, un concorso a cui partecipano tutte le principali radio libere italiane. Red Ronnie lascia poi Radio Bologna per “Punto Radio”, dove incontra Vasco Rossi; insieme fondano una radio indipendente con Bonvi, Lucio Dalla e Francesco Guccini.

Ha iniziato la sua carriera giornalistica nelle radio, dove ha lavorato come DJ. Ha intervistato il vignettista Bonvi su Radio Alice, e poi ha intervistato i piloti di Formula 1 su Punto Radio. Ha condotto più anche un programma televisivo, Red Ronnie the music e in con….Ha presentato Bandiera gialla, che ha vinto tre Telegatto per la migliore trasmissione musicale su Italia 1 negli anni Novanta. Nel 1986 ha condotto Pinky, uno spazio musicale all’interno di Domenica In. Nel 1992 pubblica la sua prima enciclopedia con uscite settimanali in edicola: Il Video Corso di Chitarra. Nel 1996 ha dato vita a un nuovo programma pomeridiano pensato appositamente per gli adolescenti: Help.

Red Ronnie è sposato e ha due figlie. Dal 1991 è vegetariano e poi vegano.

Red Ronnie su tracciamento distributore che vuole associarlo alla macchina

Red Ronnie gestisce un canale YouTube di successo dove parla di un po’ di tutto. Affronta argomenti che vanno dalla musica alle pandemie, dagli alieni al karma, senza risparmiare nemmeno le teorie cospirazioniste. In un video, Red Ronnie ha discusso la sua teoria sulla localizzazione dei distributori, che ha già generato una serie di tweet ironici su Twitter.

Red Ronnie, una popolare personalità dei social media, è noto per pubblicare video su YouTube delle sue presunte esperienze personali di tracciamento. In un recente video racconta che in una stazione di servizio gli è stato chiesto se voleva “benzina o diesel”. Ha poi notato che la stazione di servizio aveva solo un’opzione: la colonna 8, che offriva sia gasolio che benzina. Ha inserito la carta di credito e gli è stato chiesto: “Vuole benzina o diesel?”. È importante attraverso la raccolta di dati personali tramite l’erogazione di carburante se si vuole benzina o diesel: “Che cazzo te ne frega? Hai già il mio contatore, l’ho messo io”,