Chi è Victoria Cabello: Età, altezza, fidanzato, figli, carriera biografia e Instagram

La carriera di Victoria Cabello l’ha portata da MTV a Pechino Express. Ecco cosa c’è da sapere sulla sua biografia, vita privata e carriera.

CHI È VICTORIA CABELLO

Nome e cognome: Victoria Cabello

Luogo di nascita: Londra (Inghilterra)

Data di nascita: 12 marzo 1975

Età: 47 anni

Segno zodiacale: Pesci

Altezza: 1,65 m

Peso: 55 kg

Professione: attrice e conduttrice televisiva

Fidanzato: Victoria Cabello è single

Figli: Victoria non ha figli

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram: @victoria.cabello

Victoria Cabello ha avuto una carriera di successo. Scopriamo di più su di lei attraverso la sua biografia, in modo da conoscere la sua età e il luogo di nascita. Victoria Cabello è nata a Londra il 12 marzo 1975. Ha 47 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. La sua altezza è di circa 1,65 me il suo peso è di circa 55 kg. Per quanto riguarda i tatuaggi, non sembra averne di visibili sul corpo. Il padre è italiano, originario di Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio, mentre la madre è inglese. Victoria ha la cittadinanza inglese e il suo secondo nome è Ellen. Inoltre, ha una sorella minore. È cresciuto a in Valsolda, un paese in provincia di Como. Per quanto riguarda i suoi studi, sappiamo che Victoria Cabello ha frequentato alcuni corsi di recitazione al CTA di Milano dopo il diploma, oltre ad aver studiato con il maestro Kuniaki Ida che le ha insegnato le tecniche di rappresentazione del teatro Kabuki durante il suo soggiorno in Italia nel 2001-2002. Nello stesso periodo ha studiato anche con l’attrice e insegnante di recitazione Rossella Brescia e con l’insegnante di recitazione Allan Miller presso l’Accademia di Belle Arti di Milano.

Victoria Cabello ha raccontato in alcune interviste di aver perso il suo fidanzato di allora all’età di 19 anni: si chiamava Guidino Abbate, figlio del pilota e costruttore di motoscafi Bruno, ed è morto in seguito a un incidente stradale. Questo grave fatto la portò a vivere un periodo molto difficile. Una delle relazioni più famose di Victoria è quella con l’artista e conduttore televisivo Maurizio Cattelan. I due sono stati insieme fino al 2009, ma si sono lasciati a causa della distanza e degli impegni di lavoro. In seguito ha avuto un flirt con Barù d’Aragona, nipote del conduttore Costantino Della Gherardesca. Per quanto riguarda un possibile fidanzato o marito nel2021, non stati fatti nomi, ma si può ipotizzare che per ora sono single. Inoltre, per ora non ha figli.

Nel 2017 Victoria Cabello ha dichiarato un intervistatore di essere stata colpita da una malattia. Nel 2014, dopo aver ricoperto il ruolo di giudice di X Factor, si era ritirata dalla vita pubblica e in molti si erano chiesti cosa le fosse successo. È riapparsa nel 2017 conducendo alcuni programmi televisivi. Nelle interviste ha parlato della sua battaglia con la malattia di Lyme e ha spiegato che si era ritirata dalla TV per questo motivo.

Victoria Cabello è nota soprattutto come conduttrice televisiva, ma ha avuto anche l’opportunità di lavorare come attrice Il suo debutto in televisione risale al 1996, quando ha condotto Hit Hit , un programma in onda su TMC 2/Videomusic. L’anno successivo ha condotto Orascienza, un programma di divulgazione scientifica in onda su TSI, il canale svizzero di lingua italiana. La Cabello ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie e sicuramente la più famosa è la campagna Crodino in cui interpreta la “moglie del gorilla”. Inoltre, nel 2012 ha ricevuto il Premio Flaiano per la conduzione televisiva.