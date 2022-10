Chi l’ha Visto? La storia dei casi di mercoledì 5 ottobre su Rai 3

Questa sera, mercoledì 4 ottobre 2022, su Chi l’ha visto? di Rai 3, la conduttrice Federica Sciarelli presenterà al pubblico nuovi e importanti casi. Il programma è un vero e proprio cult con milioni di telespettatori che ogni mercoledì si immergono nei meandri di diversi e misteriosi casi di persone scomparse, lanciando appelli e approfondendo domande ancora irrisolte.

Nella puntata di stasera di Chi l’ha visto si parlerà della scomparsa di Marzia, la ragazza partita da Milano e sparita più di un anno fa da Pontecangano Faiano, in provincia di Salerno. Dopo la testimonianza che la scorsa settimana ha parlato degli abusi subiti dalla ragazza, una donna che vissuto nella stessa casa ha dichiarato alle autorità di ritenere che Marzia sia stata uccisa e fatta sparire. Cinque persone sono circondate, ma molti misterino ancora questo caso.

Continuano le ricerche di Andreea, la campionessa di tiro a segno scomparsa a Jesi, in Italia. “Credo che sia salita sulla macchina di qualcuno che l’ha raggiunta quando ci ha lasciato”, dice Simone, il suo fidanzato. Nel frattempo, continua la caccia a Jois, uno studente di economia di 19 anni trovato senza vita nelle acque del mare di Vasto. È stato vittima di una setta?

Il programma ha anche un sito web ufficiale dove pubblica tutti gli annunci, video e non, e le storie delle persone scomparse, nella speranza che qualcuno si faccia avanti con nuove informazioni. Tutti i dettagli sulle persone scomparse sono disponibili sul sito ufficiale cliccando qui.

