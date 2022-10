Programmi Tv Stasera mercoledì 5 ottobre 2022: Film live da non perdere

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Il commissario Montalbano «Il cane di terracotta» La confessione in punto di morte del capomafia Tanu ‘u Greco porta Montalbano (Luca Zingaretti, 60) a un deposito di armi in una grotta fuori Vigata. Là, dietro una parete, si scoprono i resti di due giovani amanti uccisi 50 anni prima. Accanto a loro, un enorme cane di terracotta.

Stasera su Rai 2 alle 21.20 Delitti in Paradiso «Un delitto quasi perfetto» Un famoso artista reggae viene ucciso a colpi di arma da fuoco durante il soundcheck, poco prima del suo concerto sull’isola. L’ispettore Neville Parker (Ralf Little, 42) e la sua squadra indagano. Ma presto emerge un possibile coinvolgimento di Marlon nell’omicidio.

Stasera su Rai Tre alle 21.25 ìChi l’ha visto? Oltre a lanciare appelli per le sparizioni della settimana, il programma condotto da Federica Sciarelli (63) continua a parlare di misteri rimasti insoluti. Per contattare la redazione attraverso i social, oltre alla pagina Facebook, c’è il profilo Twitter @chilavistorai3. L’indirizzo di posta elettronica è 8262@rai.it

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente Prima serata Servizi esclusivi, interviste a politici e addetti ai lavori, dibattito in studio con gli ospiti: anche in questo periodo post-elettorale Veronica Gentili (40) non cambia la ricetta che ha conquistato il favore degli spettatori e cerca di spiegare in maniera chiara ed esauriente l’attualità e le prospettive future.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 Emigratis – La resa dei conti Anche nella seconda puntata prosegue il viaggio dei due simpatici scrocconi della tv Pio (39) e Amedeo (39) da Dubai a Parigi, da Londra a Las Vegas, passando per Los Angeles, Miami e Brasile. Lungo il tragitto hanno incontrato, tra gli altri, Matteo Berrettini, Gigio Donnarumma e Mike Tyson.

Stasera su Italia 1 alle 21.10 Security L’ex agente speciale Eddie Deacon (Antonio Banderas, 62) trova lavoro come guardia giurata nel centro commerciale di un quartiere malfamato. Qui si trova a dover proteggere una bambina che sta per testimoniare contro un criminale. La piccola è inseguita da alcuni killer che vogliono eliminarla…

Stasera su la 7 alle 21.15 UNA GIORNATA PARTICOLARE con Aldo Cazzullo Si rinnova l’appuntamento con Aldo Cazzullo, che anche stasera accompagna il pubblico in un viaggio per rivivere una giornata che si è poi rivelata cruciale per la storia del protagonista e, a volte, dell’umanità intera.

Stasera su Tv 8 alle 21.30X FACTOR 3ª puntata Terzo e ultimo appuntamento dall’Allianz Cloud di Milano con le audizioni. La giuria, formata da Ambra Angiolini, Dargen D’Amico, Rkomi e Fedez continua ad ascoltare gli aspiranti concorrenti che con 3 sì saranno ammessi alla fase successiva.

Stasera su Nove alle 21.25 LA RAPINA PERFETTA (G.B. ‘08) di Roger Donaldson con Jason Statham, Daniel Mays Londra. Terry, un balordo di mezza tacca cerca di cambiar vita, ma l’incontro con una ragazza lo porta a tentare una rapina. Il colpo riesce, però il gioco gli sfugge di mano.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.05 LA MUMMIA – LA TOMBA DELL’IMPERATORE DRAGONE (Usa 2008) di Rob Cohen con Brendan Fraser Risvegliatosi dal sonno eterno, un crudele imperatore cinese minaccia l’umanità. L’ avventuriero Rick e sua moglie Emily cercano di fermarlo.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 Z: VUOLE GIOCARE (Can. ‘19) con Jett Klyne, Ali Webb Elizabeth sospetta che suo figlio Joshua abbia dei problemi comportamentali, visto il suo atteggiamento violento verso i coetanei e la presenza di un amico immaginario di nome Z. Ma la verità è peggiore…

Stasera su Iris alle 21.00 DEEP IMPACT (Usa 1998) di Mimi Leder, con Morgan Freeman, Robert Duvall Una cometa sta per colpire la Terra. Il presidente americano invia degli astronauti nello spazio per tentare di deviarla. Intanto la popolazione mondiale trattiene il respiro…

Stasera su Rai Movie alle 21.10LETTERE DA BERLINO (G.B./ Fr./Ger. ‘16) di Vincent Perez con Emma Thompson Germania, Anni 40: gli operai Otto e Anna scoprono che il figlio è morto in guerra. Decidono così di avviare una campagna contro Hitler distribuendo cartoline anti-naziste, ma…

Stasera su Italia 2 alle 21.15 LUPIN TERZO VS. DETECTIVE CONAN: IL FILM (Giapp. ‘13) di Hajime Kamegaki Fujiko è stata presa in ostaggio e il rapitore vuole come riscatto un prezioso diamante. Lupin si traveste per rubarlo, ma Conan lo scopre. Zenigata farà di tutto per fermarlo, ma…

Stasera su La 5 alle 21.10 C’È POST@ PER TE (Usa 1998) di Nora Ephron con Tom Hanks, Meg Ryan Kathleen ha una piccola libreria per bambini, Joe è il proprietario di un’importante catena di bookstore. I due si detestano, ma senza saperlo diventano amici su una chat…

Stasera su Cine 34 alle 21.00 PIEDIPIATTI (Italia 1991) di Carlo Vanzina con Renato Pozzetto, Enrico Montesano Vasco Sacchetti, turbolento poliziotto romano, e il brigadiere milanese Silvio Camurati, scrupoloso e serio, si ritrovano ad indagare insieme su un grosso traffico di droga.

Stasera su Rai 5 alle 21.15 ESSERE MAXXI 3ª puntata Il terzo maestro intervistato negli spazi del museo romano è Nicola Piovani, compositore, pianista e direttore d’orchestra. Nel 1999 ha vinto l’Oscar nel per le musiche del film “La vita è bella”. Rivolgendosi anche ai giovani, parla della sua arte

Stasera su Rai Premium alle 21.20 TALE E QUALE SHOW Carlo Conti apre la 12ª stagione dello show. Anche quest’anno 10 vip, tra cui Gilles Rocca e Alessandra Mussolini, provano a imitare le star della musica. A valutare le esibizioni tornano Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Stasera su Real Time alle 21.20 TAILOR MADE: CHI HA LA STOFFA? (1ª st., ep. 4) Nella nuova puntata del talent condotto da Tommaso Zorzi, gli aspiranti sarti si sfidano nella realizzazione di un tubino, nel dare nuova vita a capi vintage e nel creare un “look disco diva“ ispirato agli Anni 80.

Stasera su Giallo alle 21.10 ASTRID E RAPHAELLE (3ª st., ep. 1) «Piano globale» con L. Dewaere, S. Mortensen Astrid e Raphaelle indagano sulla morte di un astrofisico. Intanto, si sospetta una cospirazione quando emerge che l’uomo voleva svelare un segreto di Stato. Segue ep. 2.

Stasera su Top Crime alle 21.10 LAW & ORDER: ORGANIZED CRIME (2ª st., ep. 5) «Il buono, il bello e il cattivo» con Danielle Moné Truitt Stabler intuisce il vero ruolo di Flutura nell’azienda di famiglia; Bell chiede un favore a Kilbride per portare avanti il suo caso. Segue ep. 6.

Stasera su Sky Cinema Uno alle 21.15 PETRA 2 «Carnevale diabolico » con Paola Cortellesi Petra indaga sull’omicidio di un uomo senza identità: il cadavere è stato trovato, vestito da diavolo e ricoperto di sangue, durante i festeggiamenti gay del carnevale di Barcellona. L’ispettrice deve ricostruire la vicenda.

Stasera su Sky Cinema due alle 21.15 STEVE JOBS (Usa 2015) di Danny Boyle con Michael Fassbender Un ritratto intimo di Steve Jobs, il cofondatore di Apple, basato sull’omonima biografia scritta da Walter Isaacson. Un uomo che con le sue intuizioni ha rivoluzionato l’informatica.

Stasera su Sky Cinema Family alle 21.00 GENITORI VS INFLUENCER (Italia 2021) con Ginevra Francesconi, Fabio Volo LMM Paolo, professore e vedovo, ha un bel rapporto con la figlia Simone. Le cose si complicano quando lei entra nella fase dell’adolescenza e viene “rapita” dal mondo dei social network.

Stasera su Sky Cinema Action alle 21.00 REDEMPTION DAY (Usa 2021) con Gary Dourdan, Serinda Swan, Andy Garcia Appena tornato a casa, il capitano dei marines Brad Paxton è costretto a tornare in azione: la moglie Kate è stata rapita da un gruppo terroristico mentre lavorava in Marocco.

Stasera su Sky Cinema Suspense alle 20.05 OCCHIALI NERI (Italia/Fr. ‘22) con Ilenia Pastorelli Una sera la escort Diana viene inseguita da un aggressore a bordo di un furgone. Ma durante la fuga la ragazza rimane coinvolta in un incidente e al suo risveglio scopre di aver perso la vista.

Stasera su Sky Uno alle 21.15 CUCINE DA INCUBO ITALIA Antonino Cannavacciuolo si trova a Roseto Capo Spulico (Cosenza) per aiutare i gestori del ristorante bar “Da Mario”, locale che vanta più di 40 anni di storia. Nella puntata seguente è a Roma, per risollevare le sorti del ristorante ”Ai tre scalini”.

Stasera su Sky Atlantic alle 21.15 MUNICH GAMES con Seyneb Saleh 1ª e 2ª puntata A Monaco sta per disputarsi un’amichevole di calcio tra Israele e Germania. Oren Simon, dei servizi segreti israeliani, intercetta sul web un possibile attacco terroristico. Con l’ufficiale Maria Köhler deve sventarlo.

Stasera su Sky Investigation alle 21.15 MCDONALD & DODDS (2ª st., ep. 1) «The fall of the house of Crockett» con Tala Gouveia, Jason Watkins L’ispettore Lauren McDonald si ritrova a far coppia con il mite sergente Dodds. Il primo caso affidato loro è un furto e omicidio in una villa.

Stasera su Sky Documentaries alle 21.15 ROMA DI PIOMBO – DIARIO DI UNA LOTTA 5ª e ultima p. Vengono ricostruite le ultime operazioni delle forze dell’ordine. I Carabinieri danno la caccia al brigatista Antonio Fosso. Individuati gli ultimi rifugi delle BR, scattano gli arresti sia a Roma che in Francia.