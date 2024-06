Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, addio. L’accusa di tradimento: «Ha usato la mia reputazione a suo vantaggio»

L’annuncio improvviso della fine della relazione tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti ha lasciato tutti senza parole. Dopo essere usciti dalla casa del Grande Fratello, sembravano più uniti che mai, ma un recente post di Sergio su Instagram ha rivelato la verità dietro la rottura. Sembra che un tradimento da parte di Greta sia la causa della separazione.





Le dichiarazioni di Sergio D’Ottavi

In un lungo messaggio su Instagram, Sergio ha comunicato la fine della sua relazione con Greta Rossetti, sorprendente molti dei loro fan. “Purtroppo, mi trovo costretto a condividere la conclusione di una storia in cui ho creduto fortemente, nonostante gli avvertimenti riguardo alla difficoltà di Greta nel prendere una relazione seriamente. Non posso rimproverarmi nulla: ho sempre agito con rispetto, fiducia, serenità e fedeltà, cosa che, a quanto pare, non è stata ricambiata da parte sua. Credo che la mia immagine di gentleman, e non mi vergogno a sottolinearlo, abbia contribuito a ripulire la sua, spesso messa in discussione dal pubblico più attento di me e che ora, purtroppo, non posso più proteggere.”

Sergio ha continuato: “Forse un tradimento può essere perdonato, ma serve lealtà per ammetterlo e cercare di giustificarlo quando viene scoperto. Non si può costruire una relazione su scappatelle, superficialità e mancanza di rispetto. Non è quello che desidero per la mia vita. Ho imparato, a caro prezzo, a rispettare gli altri e me stesso. Non sono solito divulgare dettagli sulla mia vita privata e sentimentale, ma essendo una coppia nata sotto i riflettori, con un seguito di persone che ci sostengono quotidianamente, ritenevo giusto informarvi di quanto accaduto, con rispetto e ammirazione per tutto ciò che ci avete sempre dato.”

L’ex concorrente del Grande Fratello ha concluso con un messaggio di speranza: “Sono certo che capirete e continuerete a supportarmi con il vostro calore e affetto. Rimango fedele ai valori e principi che nella società di oggi purtroppo spesso vengono meno. Il tempo, ancora una volta, ha dimostrato di essere galantuomo.”

La notizia della rottura ha scatenato un’ondata di reazioni sui social media, con molti fan che esprimono il loro sostegno a Sergio e la delusione per il comportamento di Greta. Questa separazione segna un altro capitolo controverso nella vita dei due ex gieffini, che ora dovranno affrontare il futuro separatamente, sotto l’occhio vigile del pubblico.