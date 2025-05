Lomazzo, tragedia con bus scolastico: l’autista è indagato per omicidio stradale

La Procura di Como ha aperto un’inchiesta sull’incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sulla Pedemontana A36, all’altezza di Lomazzo. Il tragico evento ha coinvolto un pullman scolastico che, intorno alle 16, ha tamponato violentemente un camion. Nell’impatto ha perso la vita Domenica Russo, insegnante di 43 anni presso le scuole elementari di Cazzago Brabbia (Varese). La donna era di ritorno da una gita scolastica al Museo del Cavallo giocattolo di Grandate (Como) insieme ai suoi alunni.





Alla guida del pullman si trovava un uomo di 60 anni, residente a Somma Lombardo (Varese), che è ora indagato per omicidio stradale. L’autista, attualmente ricoverato in terapia intensiva a Varese, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause che sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, non si esclude che possa aver avuto un colpo di sonno o un malore improvviso. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano il pullman procedere a grande velocità prima dell’impatto, coinvolgendo anche altre quattro vetture che transitavano sulla stessa tratta.

La vittima, Domenica Russo, viaggiava seduta accanto al conducente al momento dello schianto. Dopo l’incidente, è stata estratta già priva di vita dalle lamiere del veicolo. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della maestra per chiarire ulteriormente le dinamiche del tragico evento. Un’altra insegnante presente sul pullman è rimasta ferita e trasportata d’urgenza in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como. Fortunatamente, i 27 alunni che si trovavano a bordo non hanno riportato lesioni gravi: dopo alcune ore in osservazione medica, la maggior parte di loro è stata dimessa nella serata stessa.

Le indagini sono condotte dalla polizia stradale di Busto Arsizio (Varese), che sta lavorando per determinare con precisione le cause dell’incidente. Gli inquirenti stanno valutando tutte le ipotesi, inclusa quella di un errore umano o un problema tecnico al mezzo. Gli investigatori hanno acquisito i filmati delle telecamere autostradali e stanno raccogliendo testimonianze dei presenti per ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.

Il tragico incidente ha scosso profondamente la comunità scolastica di Cazzago Brabbia, dove Domenica Russo era molto amata dai suoi studenti e colleghi. La maestra era nota per la sua dedizione all’insegnamento e per il rapporto speciale che aveva con i bambini. Il sindaco della città, insieme alla scuola Giovanni Pascoli, ha espresso cordoglio alla famiglia della vittima e ha dichiarato che verranno organizzati momenti di commemorazione per ricordare la docente.

Nel frattempo, le autorità stanno monitorando le condizioni dell’autista del pullman, il cui stato di salute rimane critico. Se dovessero emergere prove di negligenza o imprudenza da parte sua, le conseguenze legali potrebbero essere significative. La Procura di Como ha già avviato le procedure per stabilire eventuali responsabilità penali.

Il tratto autostradale della Pedemontana A36 è rimasto chiuso per diverse ore dopo l’incidente, causando disagi alla circolazione. I mezzi coinvolti sono stati rimossi solo in tarda serata, una volta terminate le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici sul luogo dello schianto.

Gli esperti sottolineano l’importanza della sicurezza stradale, in particolare quando si tratta del trasporto scolastico. Incidenti come quello avvenuto a Lomazzo evidenziano la necessità di controlli più rigorosi sui mezzi e sui conducenti per prevenire tragedie simili in futuro.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di fornire risposte chiare alle famiglie coinvolte e alla comunità colpita da questa drammatica perdita.