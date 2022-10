Sapete come e dove vedere Chelsea Milan Streaming Gratis Diretta Live Tv

Siete eccitati all’idea di vedere il Chelsea sfidare il Milan in Champions League stasera? Anche noi lo siamo! La partita inizia alle 19:00 BST e sarà trasmessa in diretta su BT Sport, oltre che su altri canali. Scoprirete anche dove guardare Chelsea-Milan in diretta online (e gratuitamente) in questo articolo. Ecco tutte le informazioni necessarie.

Come vedere Chelsea-Milan gratis

Lo show pre-partita inizierà alle 19:30 del 5 ottobre e sarà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video, con la copertura in diretta della partita Chelsea-AC Milan a seguire. Alessandro Nesta e Clarence Seedorf, già campioni della Coppa Europa 2007 con il Milan, saranno in studio insieme a Gianfranco Zola, ex giocatore del Chelsea e del Cagliari. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico è affidato a Massimo Ambrosini, altro ex giocatore del Milan.

L’attesissima rivalità tra Chelsea e Milan inizierà alle ore 21.00. Per vedere la partita in streaming è necessario avere Amazon Prime, che costa 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno. Tuttavia, è possibile ottenere una prova gratuita di 30 giorni e quindi guardare la battaglia tra Chelsea e Milan senza pagare nulla. Se non si annulla l’abbonamento prima della fine del periodo di prova, questo sarà automaticamente attivo dopo la fine del mese.

Grande attesa per Chelsea e Milan

Che Chelsea-Milan sia una partita combattuta è tutt’altro che scontato. I rossoneri, che hanno trovato un gol straordinario di Rafael Leao nella vittoria per 1-3 a Empoli, cercano di confermare quanto di buono hanno già fatto. La Dinamo Zagabria e il Red Bull Salisburgo sono già stati affrontati dalla squadra di Stefano Pioli, che ora ha il compito di fare altrettanto contro la squadra più difficile del girone. Il Chelsea, invece, non si trova nella situazione migliore. Dopo la vittoria della Champions League nel 2021, una stagione indegna di nota, il club ha preso una piega sorprendente. La squadra è ora chiamata a reagire sotto la guida del nuovo allenatore Steve Potter per risollevare la propria stagione. Finora la squadra è stata incostante: Attualmente si trova in sesta posizione, avendo perso due partite su sette; tuttavia, ha anche vinto due partite su sette in campionato.