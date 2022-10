Sapete come e dove vedere Juventus-Maccabi Streaming Gratis Diretta Live Tv

La Juventus, che domenica ha sconfitto il Bologna ponendo fine a una lunga serie di sconfitte, affronterà il Maccabi Haifa il 5 ottobre alle 21 nel Gruppo H di Champions League, terza giornata. La Juventus non ha ancora vinto una partita, ancora ferma a zero dopo le sconfitte con Paris Saint-Germain e Benfica, e dovrà conquistare l’intera posta in palio se vuole avanzare in Champions League. Il Maccabi Haifa arriverà all’Allianz Stadium senza punti.

Juventus-Maccabi Haifa, le scelte di Allegri

Allegri sarà costretto a giocare senza Pogba, Chiesa e Kaio Jorge contro il Maccabi Haifa. Di Maria sarà a disposizione e dovrebbe partire titolare nel 4-3-3 della Juventus. Davanti partiranno Vlahovic e Kostic, anche se Milik non è al massimo della forma. A centrocampo, Paredes, McKennie e Rabiot giocheranno davanti a Locatelli e Miretti. Danilo sarà a destra, con De Sciglio o Alex Sandro a sinistra per la linea difensiva. Bonucci e Bremer giocheranno al centro, con Danilo a destra e uno tra De Sciglio (leggermente avanzato) e Alex Sandro a sinistra per la porta. In porta ci sarà Szczesny.

Juventus-Maccabi Haifa, le scelte di Bakhar

Bakhar, invece, si affiderà al 4-2-3-1, con Atzili, Chery e Haziza a fare da attaccanti solitari ai compagni di Pierrot. Lavi giocherà come centrocampista insieme ad Abu Fani, mentre Sundgren, Batubinsika, Goldberg e Cornud comporranno la linea difensiva. Cohen sarà il portiere.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

Maccabi Haifa (4-2-3-1): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud; Lavi, Abu Fani; Atzili, Chery, Haziza; Pierrot. All. Bakhar

Juventus-Maccabi Haifa, dove vedere la partita in diretta tv e streaming