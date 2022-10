Wanda Nara farebbe un reality con Maxi López e Mauro Icardi: “L’uno l’ha già detto…”

Se mancava qualcosa a Wanda Nara per consacrarsi come l’argentina Kim Kardashian, era avere il suo reality show. E, come raccontato in Must see , la bionda si sta avvicinando ogni giorno di più a mandare in onda tutti i suoi vestiti al sole sullo schermo, nel bel mezzo della fragorosa separazione da Mauro Icardi .

Sì, mentre il calciatore è tornato in Argentina in modo sorprendente in un “piano operativo per riconquistare Wanda”, la ricercatrice di Who is the mask? Starebbe per agganciare una proposta che gli ha fatto la Paramount per monetizzare tutte le miserie della sua vita e trasformarla, ora, in uno show televisivo con tutte le lettere.

“Vi racconto un piccolo dettaglio: cosa sta succedendo adesso con Icardi e Wanda Nara, e con Maxi Lopez? Un reality! , Guido Záffora ha detto a Tucu López e Julieta Prandi nel programma América , dopo aver raccontato l’ultimo dramma della donna d’affari e Icardi, che non sarebbe stato disposto a firmare il divorzio mentre lei si prepara a stabilirsi a Istanbul in una casa separata dal marito.

“Telefe, la Paramount, ha offerto a Wanda la stessa cosa che ha fatto Pampita: mostrare la storia della sua vita” , ha anticipato il relatore, prima di raccontare il dettaglio più piccante del contratto che il canale delle palle richiede.

“Cosa ti ha detto Telefe? Che sia perfetto che mostri la storia della sua vita e degli altri, ma che Maxi c’è e che Mauro c’è”, ha detto. La cosa più insolita di questo progetto, che si verifica mentre López ha annunciato che sarà padre con la sua ragazza svedese, è che gli atleti sarebbero disposti a partecipare.

“Uno è già d’accordo e ha detto di sì. Maxi López ha detto di sì, e Mauro Icardi, ti dico che è sicuro al 95 per cento di condividere questo reality con Wanda” , ha assicurato e chiuso: “Sappiamo che la vita di Wanda è sempre una novità”.