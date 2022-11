Chi sono Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza figlia e genero di Eros Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno per rendere nonno Eros Ramazzotti. Il cantante ha parlato della sua approvazione per il fidanzato della figlia.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventeranno genitori e renderanno nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Proprio quest’ultimo ha parlato della relazione e dei suoi sentimenti, anche nei confronti del compagno della figlia. Già durante il suo ultimo concerto Eros Ramazzotti aveva dedicato un pensiero speciale alla figlia Aurora, che aveva annunciato di aspettare un bambino, e ora ha parlato anche del compagno della giovane, rivelando cosa pensa di lui.

In occasione della presentazione del loro nuovo album, “Battito Infinito”, e del loro tour mondiale, Ramazzotti ha espresso la sua gioia per essere diventato nonno. In un’intervista a Radio Italia ha dichiarato: “Aurora e Goffredo mettono al mondo un bambino, sono un esempio”. Il cantante ha anche espresso la sua opinione sul genero. Ha dichiarato: “Penso che sia una cosa bellissima, ma la cosa più importante è che si amano. C’è un amore tra loro così profondo che oggi si è un po’ perso. Quindi questi due ragazzi che si amano e che mettono al mondo un bambino sono un esempio pazzesco in questo momento: li applaudirei”. Ramazzotti ha aggiunto: “Goffredo è un grande”.

Anche Michelle, la madre di Aurora, è intervenuta di recente sui social media per annunciare la gravidanza. Ha commentato una foto della figlia e di Goffredo insieme: “Ebbene sì, ora puoi dirlo. Solo a scriverlo piango! Ti amo”. La notizia arriva a breve distanza dal post di Michelle che annunciava: “Aurora e Goffredo avranno un bambino!”. Qui sotto: come Aurora e Goffredo hanno confermato la bella notizia con un post su Instagram.