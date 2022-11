Curiosità su chi è Suor Cristina? Età, biografia, The Voice, vero nome e vita privata

Volete sapere che fine ha fatto Suor Cristina Scuccia, la cantante rivelazione di The Voice 2014? Ecco alcuni fatti divertenti.

Suor Cristina Scuccia, nata il 19 agosto 1988 a Vittoria (provincia di Ragusa), è una cantante italiana nota per aver vinto l’edizione 2014 di The Voice. Ha pubblicato una serie di singoli di successo e un album con cui ha conquistato anche le classifiche francesi. Si è cimentata anche in teatro (ovviamente in musical) e nello spettacolo di danza di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle 2019. Dopo queste apparizioni televisive ha deciso di prendere i voti perpetui e di mettere da parte la musica. Scopriamo insieme che fine ha fatto e qualche curiosità su di lei!

Chi è Suor Cristina?

In giovane età, prima di prendere i voti, ha debuttato nel mondo dello spettacolo interpretando il ruolo di Suor Rosa nel musical Il coraggio di amare. Nel 2008 ha iniziato a studiare canto e nel 2009 ha intrapreso la carriera di attrice, iniziando allo stesso tempo il suo percorso per diventare suora. Trascorre due anni in Brasile e poi decide di entrare nella Congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia (a Milano), ma questo non stronca il suo talento: lo rafforza. Nel 2012 ha partecipato al Dizionario dei sentimenti trasmessi da Gold Tv e l’anno successivo ha vinto il concorso del Good News Festival con Senza voce.

Suor Cristina a The Voice

Suor Cristina è diventata una celebrità nel 2014 quando ha partecipato a un talent show italiano. È stata scelta dal rapper J-Ax e in breve tempo è diventata una delle concorrenti di maggior successo dell’intera edizione. La sua popolarità è stata confermata dall’intenso interesse per la suora che alla fine è risultata essere la vincitrice del talent musicale. La sua vittoria le ha permesso di firmare un contratto discografico con Universal Music, a cui è seguita la pubblicazione del suo primo album. In un’intervista del febbraio 2017 a Domenica In, Suor Cristina ha dichiarato di continuare a dedicarsi al canto e di aver trovato la sua dimensione nei musical: ha girato l’Italia con Sister Act e Titanic. “Per me il canto è un modo per evangelizzare,

Che fine ha fatto?

Dopo essere apparso in Name That Tune! e Indovina la mia età? nel 2020, non ci sono state altre apparizioni televisive. Il motivo è la sua decisione di prendere i voti perpetui, per cui ha deciso di ritirarsi dal mondo e di mettere da parte la musica. È tornata in TV nel 2022 per parlare della sua nuova vita in convento; a Radio Deejay ha detto: “Per me il canto è sempre stato sinonimo di fede”. Nel 2014, anno in cui è diventata famosissima in Italia, ha inciso una cover della celebre canzone di Madonna Like a Virgin, andando contro il messaggio originale del brano. È una suora da record: il primo video della sua esibizione a The Voice è stato il quarto più visto al mondo in tutto il 2014! Sul suo profilo Instagram ribadisce sempre come Dio sia al centro della sua vita, anche se non è più attivo.