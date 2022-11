Cristina D’Avena racconta il suo timore più grande sul tema dei figli

È innegabile che Cristina D’Avena sia una delle ragazze più belle del mondo, ma questo non significa che non abbia la sua parte di insicurezze. In questa intervista rivelatrice, si confida su una delle più grandi di tutte: la preoccupazione di non riuscire a vivere la maternità.

In una lunga intervista a F, Cristina D’Avena ha raccontato le sue priorità e le sue preoccupazioni. La sua priorità assoluta è avere figli e dice che l’unica cosa che la rende nervosa è la possibilità di non averli mai. Pensa anche a metodi futuristici per il concepimento, tra cui la fecondazione in vitro e la clonazione…

Cristina D’Avena racconta la sua paura più grande!

A 54 anni, Cristina D’Avena spera in un miracolo anche se sa che probabilmente è troppo tardi per avere un figlio. A seguito di un ambiente di lavoro particolare per gran parte della sua vita, non ha pensato alla maternità, ma ora sta iniziando a pensarci. “È stata tutta colpa mia”, dice. “Per gran parte della mia vita non me ne sono preoccupata. Quando fai il mio mestiere, tra concerti, incontri, dischi, sei sempre in una bellissima palla di colori che non smette mai di girare. Continui a sentirti un’eterna giovane donna”.

Dopo aver spiegato la gravidanza di sua sorella Clarissa, ha aggiunto: “Nella nostra famiglia non ci sono bambini. Mia sorella Clarissa non ne ha ancora, ma li vuole. Un bambino che cresce ti dà il polso del tempo che passa. Prima di capire che tutto può finire a un certo punto, per me tutto rimaneva eterno. Questo mi ha portato a capire che a un certo punto tutto potrebbe finire, e io rimarrei senza niente in mano. Ho una grande paura di non diventare madre, e non voglio averla. Come è possibile a quasi 54 anni, quando ci sono così tante tecniche all’avanguardia? Il miracolo potrebbe arrivare, o so che ora ci sono molte procedure all’avanguardia”.

Tra Cristina D’Avena e Massimo Palma è amore?

Nonostante parli raramente della sua vita privata, Cristina ha attualmente una relazione con Massimo Palma, amministratore delegato della Crioma entertainment company. È lui la persona giusta? Potrebbe sposarsi e avere presto dei figli?