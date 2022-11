Curiosità su chi è Alex Di Giorgio? Età, fidanzato, altezza, carriera e Ballando con le stelle

L’ex olimpionico Alex Di Giorgio sarà il primo concorrente apertamente gay a fare coppia con un altro uomo apertamente omosessuale a Ballando con le stelle, motivo per cui ha chiesto Moreno Porcu come compagno di ballo. Milly Carlucci, conduttrice dello spettacolo, ha dichiarato che l’apparizione di Di Giorgio nel programma è un tentativo di inviare un messaggio ed incoraggiare le persone a vivere liberamente la propria sessualità.

Chi è Alex Di Giorgio, il campione di nuovo che sarà uno dei concorrenti di questa edizione di Ballando con le Stelle

Il nuotatore professionista Alex Di Giorgio ha 32 anni, è nato a Roma ed è un campione di nuoto che ha gareggiato per la nazionale italiana come specialista dello stile libero. Si è classificato decimo ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e nono ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016. Nella sua carriera, Alex ha vinto 35 medaglie ai campionati italiani, di cui 14 d’oro. È stato apertamente gay per tutta la sua carriera di nuotatore, ma a causa della discriminazione da parte di alcuni colleghi atleti, ha avuto difficoltà a trovare opportunità di sponsorizzazione.

L’atleta olimpico ha rivelato questo problema sui suoi profili social:

“Purtroppo è così e non solo nelle gare. Potrei scrivere un libro intero su questo, ma mi fermo qui”.

Nel settembre 2020, Alex Di Giorgio è stato costretto a ritirarsi dalla Nazionale italiana e dalle competizioni di nuoto in generale per essere risultato positivo all’ostarina in un test antidoping. Il suo ricorso alla Corte d’Appello ha dato i suoi frutti, anche se parziale, in quanto la squalifica è stata ridotta a 3 mesi. (I)va ricordato che Alex Di Giorgio ha avuto a che fare con la giustizia anche in un’altra occasione: quando è stato fidanzato con l’ex tronista di Uomini e Donne, Ivano Marino. Quest’ultimo è stato poi condannato tra il 2013 e il 2014 a un anno e due mesi di carcere per i reati di stalking, sostituzione di persona e diffamazione.

In una relazione con Alex Di Giorgio, Ivano Marino ha molestato quest’ultimo per mesi e ha minacciato di denunciarlo come omosessuale. In risposta a questa situazione, l’ex fidanzato Ivano Marino ha pubblicato una nota in cui afferma quanto segue:

“Mai usato atteggiamenti persecutori: posso confermare l’esistenza di una relazione sentimentale con Alex Di Giorgio della durata di un anno e mezzo. E successivamente, una relazione sfociata in una convivenza in Roma con Marco Carta nella sua abitazione, ma ribadisco con altrettanta fermezza di non aver mai messo in atto comportamenti assimilabili al reato di stalking, o qualsivoglia altro reato. Quanto mi si addebita non è nel mio stile mi reputo una persona equilibrata e rispettosa degli altri in genere. Sono sicuro che in primo grado riusciremo a far luce sulle vicende”.

Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, Alex Di Giorgio è stato corteggiato per due anni da Alfonso Signorini, che lo voleva come concorrente all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma Di Giorgio ha scelto di partecipare a questa edizione di Ballando con le stelle.