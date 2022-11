Curiosità su chi è Angelo Trementozzi ex marito Alessandra Celentano? Età, lavoro e figli

Alessandra Celentano, insegnante di danza ad Amici di Maria De Filippi, e Angelo Trementozzi sono stati sposati per sei anni. Cosa ha portato al loro divorzio? Un uomo che si occupa di finanza e consulenza aziendale è stato sposato per sei anni con la temutissima insegnante di danza della scuola di Amici. L’ex marito della Celentano non fa parte del mondo dello spettacolo e il suo nome è diventato sinonimo di gossip perché lei è un’ex ballerina e coreografa. I due sono stati legati per diversi anni, ma dopo sei anni di amore e matrimonio il loro idillio è finito. Perché? La Celentano non parla della sua vita privata e sentimentale, quindi non abbiamo indizi. La coppia si è sposata nel 2007.

Non si sa perché la Celentano e il marito si siano separati nel 2013, ma la rottura è stata difficile. Lo stesso Angelo potrebbe aver scelto di interrompere la relazione, ma non sono disponibili ulteriori informazioni.

Chi è Angelo Trementozzi, ex marito di Alessandra Celentano

Chi è Angelo Trementozzi, ex marito di Alessandra Celentano? Angelo Trementozzi è nato nel 1971 e si occupa di finanza e consulenza aziendale. Dopo aver conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma, Trementozzi ha iniziato la sua carriera come docente presso l’Università Europea di Roma, dove ha insegnato Finanza Aziendale ed Economia e Mercati Finanziari. Oltre a occuparsi di contabilità, fisco, diritto commerciale e civile, Trementozzi è impegnato in una serie di servizi presso lo studio di famiglia. È anche presidente di un’associazione sportiva di karate, sport che ama.