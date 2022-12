Curiosità su chi è Benedetta Parodi? Età, marito Fabio Caressa, sorella Cristina, figli e dove abita

Scoprite in questa frase il rapporto di Benedetta Parodi con la sorella, i figli e la sua passione per la cucina.

Benedetta Parodi, giornalista e conduttrice televisiva, è nota al pubblico televisivo per alcune delle sue rubriche di cucina. Come giornalista e conduttrice televisiva, Benedetta Parodi è diventata nota anche per la scrittura di libri di cucina e per le sue fantasiose ricette di cucina attraverso i social media. In questo articolo, impareremo a conoscere la conduttrice e la sua vita attraverso alcune curiosità!

Benedetta Parodi: le curiosità sulla conduttrice

Dice che la sua casa di moda preferita è Prada e che le piace un look chic ma atletico. Prepara i pasti e li pubblica spesso su Instagram. Ha un barboncino di nome Snoopy. Ha un rapporto stretto con la sorella Cristina, che da bambina era la sua “bambola”. Hanno lavorato insieme a Domenica In e sembra che abbiano litigato spesso… La sorella Cristina Parodi ha raccontato che da bambina si innamorava spesso dei suoi fidanzati. Il rapporto con la sorella è meraviglioso e armonioso, come da bambina, e lei si è modellata su di me. Non è disposta a volare oa prendere il treno. È stata coinvolta in un incidente che le ha causato un mese e mezzo di ingessatura alla gamba.

La vita privata di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi è sposata da 15 anni con il giornalista Fabio Caressa, con cui ha tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. Benedetta ha raccontato a Vanity Fair di “essere una madre molto libera. Quelle che guardano la televisione per un’ora, giocano ai videogiochi per un’ora e vanno a letto sono le mamme fanatiche e temporizzate”. I suoi figli sono sportivi e hanno molti amici, quindi se vedono una palla vogliono giocarci, indipendentemente dalla televisione o dai videogiochi che vedono a casa. Nel 2018, però, è in arrivo un annuncio che… potrebbe stuzzicare la vostra curiosità. Benedetta e Fabio, a 20 anni dal loro fatidico sì, hanno deciso di risposarsi! Hanno celebrato il loro primo matrimonio davanti ai figli per festeggiare il loro 20° anniversario.

Nel marzo 2019, la figlia Matilde, con l’aiuto del padre, Fabio Caressa, ha giocato un brutto scherzo alla madre (e anche con l’aiuto del padre). Benedetta è stata ingannata facendole credere di essere innamorata di un uomo molto più anziano. Invece di scoppiare in un pianto che le ha cambiato la vita dopo aver scoperto la verità, ha pianto per lo shock. Come ha raccontato Fabio Caressa a Vanity Fair, “lavoravo a Telepiù e lei era la stagista della redazione. L’ho invitata a uscire un paio di volte, ma all’inizio era un po’ titubante. Dopo il nostro primo appuntamento, Biscardi ci passò accanto in corridoio e disse: “Che fai, esci con Parodina?””. Aveva colto nel segno”.

Chi è il marito di Benedetta Parodi, Fabio Caressa?

Nato a Roma nel 1967, il 18 aprile sotto il segno dell’Ariete, Fabio Caressa. Il marito di Benedetta Parodi ha iniziato la sua carriera televisiva in una piccola rete locale romana dopo aver studiato scienze politiche alla LUIS. Dopo alcuni anni a Tele+ a Roma, è passato a Sky, insieme a Beppe Bergomi, che era il suo commentatore sportivo. Ha trascorso la maggior parte della sua vita lavorando a Sky Sport 24 come direttore, anche se la sua cosa preferita, lo sport, non ha mai lasciato la sua vita. Benedetta e i figli vivono a Milano 2 in una villetta con giardino. Non sappiamo quanto guadagna Benedetta Parodi.