Curiosità su chi è Chiara Giordano ex moglie di Raoul Bova? Età, compagno Andrea Evangelista, figli, madre

Chiara Giordano è una nota attrice italiana ed ex moglie di Raoul Bova, nota anche per aver partecipato al programma Amici Celebrities di Maria De Filippi. Ecco cosa sappiamo…

Chi è Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova?

Biografia e madre

Chiara Giordano, nata a Roma il 5 agosto 1973, è l’ex moglie di Raoul Bova e madre di due figli. Il padre, Francesco, è morto nel 2015; la madre, Annamaria Bernardini Di Pace – che ha curato la difesa di Raoul Bova nel divorzio da Ilary Blasi – è avvocato divorzista. Sin dall’infanzia, Chiara ha sempre avuto una passione per gli animali e ha studiato per diventare veterinaria. Da adulta ha coltivato anche l’interesse per la danza, ma ora lavora come veterinaria a Roma. Pur essendo divorziata da Raoul Bova, il famoso attore, preferisce tenersi lontana dai riflettori.

Figli

Nel 1997, mentre era ancora all’università, l’attrice Chiara Giordano ha incontrato l’attore Raoul Bova. La loro storia d’amore pose fine alla relazione di lui con l’attrice Romina Mondello. A colpire Bova fu il modo in cui la Giordano lo trattava come se fosse una persona normale e non una celebrità. Nel 2000 la coppia si è sposata. Tuttavia, la loro relazione è terminata a causa dell’attuale compagna di Raoul, Rocio Munoz Morales. Oggi l’ex coppia sembra vivere in serenità e avere un rapporto pacifico, dal momento che entrambi condividono la custodia dei loro due figli: Alessandro Leon e Francesco.

Compagno Andrea Evangelista

Dopo la rottura con Raoul Bova, Chiara è andata avanti con la sua vita e attualmente frequenta il suo partner di ballo Andrea Evangelista.