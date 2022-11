Curiosità su chi è Ema Stokholma? Età, altezza, madre, fidanzato, compagno, figli, Angelo Madonia, Ballando con le stelle

Morwenn Moguerou, nota con lo pseudonimo di Ema Stokholma (Romans-sur-Isère, 9 dicembre 1983), è una conduttrice radiofonica, conduttrice televisiva e scrittrice francese naturalizzata cittadina italiana nel 2013. Con un’altezza di 182 cm e un peso di circa 65 kg, è una delle ragazze francesi più alte della televisione.

Ema Stokholma ha 38 anni. La sua relazione è attualmente sconosciuta, ma in passato è stata legata per due anni al famoso rapper romano Gemitaiz. Ema Stokholma e Angelo Madonia sono una coppia dentro e fuori la pista di Ballando con le stelle. Hanno confermato la loro relazione durante la puntata di sabato sera con frasi che certificavano un rapporto tutto da scoprire: “Siamo felici di vivere questa esperienza insieme”, hanno detto. E ancora: “Mi sembra evidente che ci sia qualcosa”. Ema non ha figli.

Biografia

Morwenn cresce con la madre e il fratello Gwendal tra il sud della Francia e la Bretagna. Durante l’adolescenza, deve affrontare gli abusi fisici e psicologici della madre nei confronti suoi e del fratello. A 15 anni scappa di casa per raggiungere il padre a Roma. Pochi mesi dopo, però, lascia anche la sua casa e in Italia ha presto l’opportunità di entrare nel mondo della moda, diventando una modella per case di moda come Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino e Versace. Si avvicina anche al mondo della musica diventando DJ con esibizioni che la portano nei più famosi club italiani ed europei. Conosciuta per il suo lavoro su Rai Radio 2 dove ha curato anche il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest. Nel giugno 2021 Morwenn ha pubblicato il singolo Ménage à trois, che le è valso il Premio Bancarella, e nel luglio successivo My Own Good, un’autobiografia uscita nello stesso mese. Attualmente è una contemporanea di Ballando con le stelle 2022.

Ballando con le Stelle

Nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, Ema Stokholma ha ammesso di aver iniziato una relazione con il suo maestro Angelo Madonia. Lei: «È un incontro un po’ strano, non me l’aspettavo. Non l’avrei mai detto, ma non posso negare che si sia creato. Però ho ancora tanti muri». Lui: «Sì, stiamo percorrendo questo momento di vita insieme, vediamo dove ci porterà»