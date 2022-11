Curiosità su chi è Lorella Boccia? Età, biografia, marito, figli e Niccolò Presta

Lorella Boccia è una delle ballerine più talentuose del programma televisivo Amici 12. Si è esibita con molti altri ballerini e ha vinto numerosi premi. Si è esibita con molti altri ballerini e ha vinto numerosi premi.

Lorella Boccia ha costruito una carriera artistica, ma il suo amore per la danza risale all’infanzia. È diventata una delle ballerine più importanti del mondo, guadagnandosi l’affetto dei fan di tutto il mondo. Cerchiamo di capire meglio il suo percorso, tra lavoro e sentimenti: vi sveliamo tutto sulla bella ballerina!

Chi è Lorella Boccia

Nome e cognome: Lorella Boccia

Data e luogo di nascita: 27 dicembre 1991, Torre Annunziata (Napoli)

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: Ballerina, conduttrice

Marito: Niccolò Presta

Figlia: Luce Althea Presta

Social: Instagram

Chi è Lorella Boccia? La biografia e la carriera

Lorella Boccia, nata nel 1991 a Torre Annunziata, Napoli, ha inseguito il sogno di diventare una ballerina professionista. Ha deciso di trasferirsi a Roma, dove ha mosso i primi passi nella danza all’età di 4 anni, diplomandosi poi in questa disciplina e lavorando al Teatro San Carlo di Napoli. Il suo volto è famoso per essere apparso sul piccolo schermo come una delle allieve di Maria De Filippi nella dodicesima edizione di Amici e successivamente come conduttrice di Colorado insieme a Paolo Ruffini. Nel 2022 conduce Made in Sud insieme a Clementino.

La vita privata di Lorella Boccia

Lorella Boccia, ballerina, è sposata con Niccolò Presta, figlio dell’agente dei vip Lucio. Nel dicembre 2017, lui l’ha sorpresa con una proposta di matrimonio molto romantica! Nell’aprile 2019 è stata annunciata la data esatta, quella del 1° giugno 2019. Quel giorno i due hanno detto sì. Prima della storia d’amore con l’uomo che ha deciso di sposare, la ballerina è stata legata al coreografo Bruno Centola, con cui la relazione è durata 2 anni prima del suo fortunato approdo in televisione. Nell’aprile 2021, su Instagram, la coppia ha annunciato la prima gravidanza con uno scatto particolare: in primo piano Lorella e la sua ecografia; sullo sfondo Niccolò in posa emozionata per la notizia.

Lorella ha dato alla luce sua figlia Luce Althea il 20 ottobre 2021. La madre ha condiviso la notizia su Instagram con un dolcissimo post. Un parto non facile, come raccontato dalla stessa Lorella: “Non è stato facile. Il parto è stato naturale, ho subito una lacerazione importante. Non potevo sedermi, per dieci giorni ho pranzato e cenato in piedi, la allattavo sdraiata a letto. E quando si ha un dolore fisico, anche la mente ne risente”. Per fortuna ora va molto meglio”.

Dopo la gravidanza è tornata in forma perdendo 15 chili, come dichiarato in un’intervista al settimanale Di Più: “Quando Luce aveva quattro mesi ho cominciato a darle il latte artificiale. E visto che mi era arrivata la proposta di Made in Sud mi sono metta sotto per tornare al mio peso forma. Mi sono affidata a una nutrizionista, che ha studiato un piano alimentare giusto per me, in grado di farmi dimagrire senza togliermi troppe energie“, ha spiegato.

Chi è il marito di Lorella Boccia, Niccolò Presta

La ballerina Lorella Boccia è nata a Roma il 18 luglio 1992, sotto il segno zodiacale del Cancro. Sappiamo che Lorella ha una sorella, Beatrice, e che la madre è morta. Il rapporto con la compagna del padre, Paola Perego, non sarebbe idilliaco. Con lei, come Lorella stessa ha confessato, non è mai riuscita a legare. Lavora bene come il padre nel mondo dello spettacolo. Lorella ritiene che la madre sia stata il suo unico portafortuna; si definisce onesta e schietta e odia le bugie. Amante degli animali, ha sempre avuto una grande passione per cani e pappagalli; il suo è un carattere fortemente autocritico. Nel 2017 è apparso sulla copertina di Playboy…”.

Dove abita Lorella Boccia?

La ballerina e il marito Niccolò abitano a Roma, la città in cui entrambi lavorano. Non ci sono informazioni sul quartiere in cui risiedono.