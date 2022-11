Curiosità su chi è Lorella Cuccarini? Età, marito, figli, carriera e vita privata

Scopriamo la vita privata della showgirl Lorella Cuccarini, che ha una passione per… Hugh Jackman!

Lorella Cuccarini è un’amatissima ballerina, cantante e showgirl. Fu scoperta da Pippo Baudo, che la volle al suo fianco in Fantastico, e da allora il suo volto è uno dei più noti della scena italiana. Sulla cresta dell’onda fin dai lontani anni Ottanta (ricordate La notte vola?), è stata persino protagonista di uno spot per un’azienda di cucine, con lo slogan “la più amata dagli italiani”, titolo che ancora oggi la descrive bene . Nel 2018 la vediamo in un’altra veste, quella di attrice (in L’Isola di Pietro 2). Ma cosa c’è da sapere sulla Cuccarini?

Chi è Lorella Cuccarini: la biografia

Lorella è una ballerina e attrice romana, da sempre legata alla madre, sarta di professione. Il padre di Lorella, Vero, ha lasciato la famiglia nel ’75, lasciando la madre a crescerla praticamente da sola. Lorella si appassiona alla danza all’età di nove anni, quando si iscrive alla scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi. Fu una svolta importante nella sua vita. Sua madre, Marta Persili, è morta nell’aprile 2002; Lorella ne è stata profondamente addolorata: Aveva 65 anni e avremmo voluto darle un po’ di tranquillità e serenità, oltre al piacere di essere nonna. Aveva educato bene i suoi figli, credeva, come aveva postato sul suo profilo Instagram. Lorella ha condotto uno stile di vita modesto durante la sua giovinezza, facendo diversi lavori oltre a lezioni di danza per pagarli.

La carriera di Lorella Cuccarini

Ha vinto 12 telegatti, quindi è una delle ballerine più famose di sempre. È stata sia cantante che ballerina, cantando alcune delle più celebri sigle degli anni ’80 (Liberi liberi a Vola, tra le altre). Tra le sue apparizioni più celebri, Sanremo sia come presentatrice con Pippo Baudo nel 1993 che come cantante nel 1995 con il brano Un altro amore no. È stata anche un’affermata presentatrice, e il suo sodalizio con Marco Columbro ha dato vita ad alcuni dei programmi televisivi più popolari degli anni ’90, tra cui Paperissima e Buona Domenica.

Nella stagione 2019-2020, Lorella Cuccarini conduce La vita in diretta su Rai 1 al fianco di Alberto Matano, che alla fine della trasmissione lo accusa di maschilismo, lasciando tutti a bocca aperta e rivelando spaccature e incomprensioni che non erano state rivelate in trasmissione. Nel settembre 2020, Lorella entra ad Amici come insegnante di danza. Dopo il tumultuoso allontanamento dalla Rai, Lorella ha potuto continuare a partecipare al programma. L’anno successivo, Lorella cambia argomento, diventando cantante anziché ballerina. Non mancano le polemiche durante la trasmissione, soprattutto durante i tipici botta e risposta con Alessandra Celentano, la cui tecnica di insegnamento è diversa dalla sua.

La vita privata di Lorella Cuccarini: figli e marito

Nel 1991 ha sposato il produttore Silvio Testi (pseudonimo di Silvio Capitta) e ha avuto quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Giorgio e Chiara. Durante un’intervista a Verissimo, ha raccontato di aver avuto un aborto spontaneo seguito dalla nascita di Sara. A Vanity Fair ha rivelato che il suo matrimonio era in crisi nello stesso periodo in cui sono morte entrambe le loro madri, sottolineando che hanno affrontato il lutto in modi diversi: “Abbiamo bisogno di terapie diverse per riparare le ferite del cuore. Io riparo attraverso la famiglia e la comunicazione, mentre lui ha bisogno di isolamento e silenzio”.

Il segreto del loro matrimonio duraturo? Fare l’amore con il marito almeno due volte a settimana. “Non è una questione di tempi netti, non te lo ordina il medico, ma la cura è il letto, due volte a settimana il s*x c’è”, ha rivelato in un’intervista a Gente. Lorella e il marito sono una famiglia molto unita: non è raro che sul suo profilo Instagram compaiano scatti che li ritraggono mentre festeggiano un traguardo importante come la laurea dei figli o semplicemente mentre si godono una splendida crociera. Nel passato di Lorella ci sono stati solo altri tre fidanzati, come lei stessa ha ammesso. Ricordiamo il ballerino professionista Pino Alosa: tra loro è finita negli anni ’80. Con Marco Columbro, invece, nonostante i numerosi pettegolezzi, c’è stata solo un’amicizia.

Chi è il marito di Lorella Cuccarini, Silvio Testi

Silvio Testi è nato a Viterbo il 31 marzo 1954. Lavora nel mondo dello spettacolo come produttore televisivo e musicale. Laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, ha prodotto successi per Heather Parisi, Lorella Cuccarini e molti altri. La sua famiglia vive a Roma, in zona Castel de Ceveri. La capitale è spesso presente nelle “storie” Instagram della Cuccarini, purtroppo anche in negativo: Nel giugno 2019 ha postato una foto con un occhio gonfio causato da una caduta a causa di una delle buche della città. I dettagli sui suoi guadagni e sul suo patrimonio non sono al momento disponibili.

Lorella Cuccarini in 6 curiosità

Fin dalle sue prime apparizioni televisive, c’è stata una forte competizione tra Martines e la Parisi. Soprattutto, tra i due non corre buon sangue da tempo, tanto che hanno giocato su questa rivalità anche nella trasmissione Nemica Amatissima del 2016/2017 (con più di milioni di quattro ascoltatori). È una tifosa della Roma. Il suo uomo ideale? “Hugh Jackman: se lo incontrassi, dovrei proprio stargli alla larga”. Ha un cane e un gatto: il cane è un pastore tedesco, il gatto un Maine coon. Nell’agosto 2019 conduce Grand Tour Linea Verde su Rai 1 con Angelo Mellone e Peppone Calabrese; Mickey Rourke e il Telegatto sono ospiti di Io e te , dove racconta di aver avuto un episodio spiacevole con l’attore Rourke, che durante la premiazione le avrebbe detto, in inglese, dove vuoi che metta questo telegatto?