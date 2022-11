Curiosità su chi è Lorenzo Biagiarelli? malattia, figli, età, ristorante, fidanzata, mamma, Selvaggia Lucarelli e Ballando con le stelle

In questo post esamineremo ogni informazione su Lorenzo Biagiarelli, il social chef e food blogger di Ballando con le stelle. Vedremo anche i suoi cari, tra cui i figli, la madre e i suoi problemi di salute, oltre alla carriera nel suo ristorante. In altre parole, ne scopriremo delle belle.

Lorenzo Biagiarelli, chi è: età, altezza, peso

Nome vero: Lorenzo Biagiarelli

Luogo di nascita: Cremona

Data di nascita: 1990

Altezza: 186 cm

Peso: 80 Kg circa

Segno Zodiacale: sconosciuto

Età: 32 anni

Professione: Social Chef, Food Blogger e personaggio televisivo

Tatuaggi: nessuno visibile

Profilo Instagram Ufficiale: @lorenzo.biagiarelli

Capelli: neri

Occhi: marroni

Biografia, carriera e origini

Cremonese di origine, Lorenzo Biagiarelli ha frequentato la scuola e dopo il diploma ha lavorato nell’industria alimentare. Real Time, un programma della Rai, lo ha fatto conoscere al pubblico. È apparso anche in Cortesie per gli ospiti – Bed and Breakfast e in È sempre mezzogiorno!, dove è diventato il “signore degli aneddoti”. Infine, nell’ottobre 2022 è entrato a far parte del cast di Ballando con le stelle 2022. Torniamo alla sua biografia prima di addentrarci nella sua storia lavorativa. Fin dalla sua nascita a Senigallia, Lorenzo Biagiarelli ha trascorso la sua vita da storico. Ha sempre avuto la passione per la musica e la cucina, che ha sempre coltivato come hobby. Il suo lavoro di storico ha ispirato il desiderio di cucinare. È anche un appassionato di musica. Dopo la maturità, ha frequentato l’Università di Storia, laureandosi con una tesi sul protestantesimo.

Lorenzo Biagiarelli, chi è: fidanzata, figli, vita privata

La vita privata di Lorenzo Biagiarelli fa discutere. Lorenzo frequenta la giornalista e opinionista televisiva Selvaggia Lucarelli, sua fidanzata. Nonostante la differenza di età, Lorenzo ha 32 anni e Selvaggia 47, la coppia sta ancora insieme. Nonostante la loro relazione sembri andare a gonfie vele e non si badi a maldicenze e maldicenze, sembra che i due continuino ad andare d’amore e d’accordo. I giornalisti hanno già riferito che Lorenzo l’ha conquistata grazie a un audio in cui lo chef cantava Pensiero dei Pooh. I due erano soliti fare spesso viaggi esotici, alla scoperta di nuove culture. Sembra che Lorenzo Biagiarelli non sia stato colpito da alcuna malattia recente.

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina a Ballando con le stelle